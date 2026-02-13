Si no tienes tiempo de vacunarte contra el sarampión toma en cuenta que en la CDMX se habilitaron puntos para inmunizarte hasta las 23:00 horas, en N+ te presentamos la lista completa.

💉 ¡Vacúnate contra el sarampión!



👨‍👩‍👧‍👦 Protegerte también es proteger a quienes más quieres.



📍 En la Ciudad de México, contamos con centros de vacunación gratuitos.



📲 Escanea el código QR y ubica tu centro de vacunación más cercano.#Vacunación #Sarampión #YoMeVacuno… pic.twitter.com/vEeN7aOgoe — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) February 8, 2026

Sigue la campaña de vacunación contra el sarampión y ahora se dieron a conocer sedes con horario ampliado para facilitar el biológico a la población de 10 a 49 años.

Así se realizan las vacunaciones con horario ampliado

La jornada de vacunación con horario ampliado se realiza en coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y el Metro de la CDMX.

¿Cuáles son los horarios de centros de vacunación ampliado en la CDMX?

Los centros de vacunación con horario ampliado va de 9:00 a 23:00 horas.

¿Cuántos centros de vacunación ampliada hay en la CDMX?

En la CDMX se habilitaron 21 puntos como centros de vacunación ampliada que funciona de lunes a domingo, de 9:00 a 23:00 horas.

Lista de centros de vacunación del sarampión con horarios ampliados

Ángel de la Independencia

Palacio de Bellas Artes

Módulo Central de Emergencias

Parque La Postal

Parque de la Bombilla

Jardín Hidalgo

Mercado Verde

Parque de los Venados

Basílica de Guadalupe

Alameda Norte

Mercado Rosa Torres

Deportivo Carmen Serdán

Exterior del Mercado Río Blanco

Kiosco San Felipe de Jesús

Deportivo Hermanos Galeana

Cablebús estación Vasco de Quiroga

