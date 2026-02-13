¿Dónde Están Puestos de Vacunación del Sarampión Hasta las 23 Horas en CDMX? Conoce la Lista
Sigue la campaña de vacunación contra el sarampión y ahora se dieron a conocer sedes con horario ampliado hasta las 23:00 horas, para facilitar el biológico a la población
Si no tienes tiempo de vacunarte contra el sarampión toma en cuenta que en la CDMX se habilitaron puntos para inmunizarte hasta las 23:00 horas, en N+ te presentamos la lista completa.
Sigue la campaña de vacunación contra el sarampión y ahora se dieron a conocer sedes con horario ampliado para facilitar el biológico a la población de 10 a 49 años.
Así se realizan las vacunaciones con horario ampliado
La jornada de vacunación con horario ampliado se realiza en coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y el Metro de la CDMX.
¿Cuáles son los horarios de centros de vacunación ampliado en la CDMX?
Los centros de vacunación con horario ampliado va de 9:00 a 23:00 horas.
¿Cuántos centros de vacunación ampliada hay en la CDMX?
En la CDMX se habilitaron 21 puntos como centros de vacunación ampliada que funciona de lunes a domingo, de 9:00 a 23:00 horas.
Lista de centros de vacunación del sarampión con horarios ampliados
- Ángel de la Independencia
- Palacio de Bellas Artes
- Módulo Central de Emergencias
- Parque La Postal
- Parque de la Bombilla
- Jardín Hidalgo
- Mercado Verde
- Parque de los Venados
- Basílica de Guadalupe
- Alameda Norte
- Mercado Rosa Torres
- Jardín Hidalgo
- Deportivo Carmen Serdán
- Exterior del Mercado Río Blanco
- Kiosco San Felipe de Jesús
- Deportivo Hermanos Galeana
- Cablebús estación Vasco de Quiroga
