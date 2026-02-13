Inicio Ciudad de México ¿Dónde Están Puestos de Vacunación del Sarampión Hasta las 23 Horas en CDMX? Conoce la Lista

¿Dónde Están Puestos de Vacunación del Sarampión Hasta las 23 Horas en CDMX? Conoce la Lista

Sigue la campaña de vacunación contra el sarampión y ahora se dieron a conocer sedes con horario ampliado hasta las 23:00 horas, para facilitar el biológico a la población

Personas reciben una vacuna contra el sarampión en México. Foto: EFE

Si no tienes tiempo de vacunarte contra el sarampión toma en cuenta que en la CDMX se habilitaron puntos para inmunizarte hasta las 23:00 horas, en N+ te presentamos la lista completa.

Sigue la campaña de vacunación contra el sarampión y ahora se dieron a conocer sedes con horario ampliado para facilitar el biológico a la población de 10 a 49 años.

Así se realizan las vacunaciones con horario ampliado

La jornada de vacunación con horario ampliado se realiza en coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y el Metro de la CDMX. 

¿Cuáles son los horarios de centros de vacunación ampliado en la CDMX?

Los centros de vacunación con horario ampliado va de 9:00 a 23:00 horas. 

¿Cuántos centros de vacunación ampliada hay en la CDMX?

En la CDMX se habilitaron 21 puntos como centros de vacunación ampliada que funciona de lunes a domingo, de 9:00 a 23:00 horas. 

Lista de centros de vacunación del sarampión con horarios ampliados

  • Ángel de la Independencia
  • Palacio de Bellas Artes
  • Módulo Central de Emergencias
  • Parque La Postal
  • Parque de la Bombilla
  • Jardín Hidalgo
  • Mercado Verde
  • Parque de los Venados
  • Basílica de Guadalupe
  • Alameda Norte
  • Mercado Rosa Torres
  • Deportivo Carmen Serdán
  • Exterior del Mercado Río Blanco
  • Kiosco San Felipe de Jesús
  • Deportivo Hermanos Galeana
  • Cablebús estación Vasco de Quiroga

Sarampión en México
