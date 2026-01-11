Choque De Microbús Hoy en Iztapalapa Deja Cuatro Lesionados

La mañana de este domingo 11 de enero se registró un accidente vial sobre el Eje 6 Sur, a la altura de la colonia Guadalupe del Moral, en la alcaldía Iztapalapa, donde un microbús de transporte público se impactó contra un poste, dejando como saldo cuatro pasajeros lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió después de las 10:00 de la mañana, cuando la unidad circulaba por dicha vialidad y, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que se estrellara contra la base de concreto de un semáforode la avenida.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes acordonaron la zona para evitar mayores riesgos y agilizar la circulación vehicular, ya que el accidente provocó afectaciones parciales al tránsito.

Asimismo, paramédicos atendieron a una mujer que viajaba como pasajera, quien presentó lesiones que no pusieron en riesgo su vida, por lo que fue valorada en el sitio.

Personal de servicios de emergencia realizó las maniobras necesarias para retirar el microbús y evaluar los daños ocasionados al poste, mientras que las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para determinar las responsabilidades del hecho.

