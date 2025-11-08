Choque de Metrobús de CDMX Deja Al Menos 9 Lesionados en Avenida Insurgentes

En el cruce de Insurgentes y Chilpancingo, en la colonia Hipódromo, en la alcaldía Cuauhtémoc, se registró un choque entre una unidad de Metrobús de la Ciudad de México y un vehículo particular, este sábado 8 de noviembre 2025.

El incidente vial, sucedido alrededor de las 13:00 horas, dejó al menos nueve personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes compartidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el percance vehicular se registró a la altura de la estación Nuevo León.

Hasta el momento no se han reportado cortes en la circulación de la avenida Insurgentes, ni suspensión de servicio parcial en la Línea 1, ni en la 2, ya que se trata de una estación (Nuevo León) de conexión.

Noticia en desarrollo