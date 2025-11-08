Entra en Vigor Cancelación de Rutas del AIFA con Destino a Estados Unidos. Esto Sabemos

El viernes entraron en vigor la suspensión de dos rutas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con destino a Houston y McAllen; Texas realizadas por Aeroméxico, como parte de las medidas del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DoT, por sus siglas en inglés), que revocó 13 rutas actuales o planificadas desde México hacia su territorio.

Esto también afecta itinerarios operados por Volaris y VivaAerobus desde México con destinos a Chicago, Orlando, Austin, Dallas, Denver, Houston, así como Nueva York, Los Ángeles y Miami, tres de las ciudades con mayor demanda.

¿Por qué hay cancelaciones de vuelos del AIFA con destino a Estados Unidos?

Además, cesó la autorización para los vuelos de pasajeros y carga que partan del AIFA a Estados Unidos de manera provisional, esto en respuesta al presunto incumplimiento por parte del gobierno mexicano de un acuerdo de transporte aéreo de 2015.

Fue el pasado 29 de octubre, cuando la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó sobre los ordenamientos emitidos por el DOT donde indicó sobre la suspensión de las dos rutas antes a partir del 7 de noviembre.

Además, avisó sobre la cancelación de 11 rutas programadas para empezar a operar hacia Estados Unidos desde el AIFA y el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) con efecto inmediato. La orden ejecutiva no permitirá la solicitud de nuevas rutas o incrementos de frecuencias desde AIFA o AICM hacia Estados Unidos hasta nuevo aviso.

