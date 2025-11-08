Cierra la Llave: Bajará la Distribución de Agua en CDMX; ¿Cuándo Termina Reducción del Servicio?

La Secretaría de Gestión Integral del Agua de Ciudad de México (Segiagua) dio a conocer este sábado 8 de noviembre 2025 que los vecinos de la capital se verán afectados con la reducción en la distribución del servicio de agua.

¿Qué colonias se verán afectadas? ¿En qué alcaldía será el recorte? ¿Cuándo se restablece el servicio? Te contamos

Video: Tómalo en Cuenta: Estas Alcaldías de la CDMX Tendrán Disminución en el Suministro de Agua

¿Dónde habrá reducción en la distribución del agua en CDMX?

La dependencia mexicana dio a conocer que la disminución en el servicio del agua se realizará en la alcaldía Benito Juárez.

Dio a conocer que salió de operación el Pozo Amado Nervo debido a una falla en la bomba. Por ello, se prevé una reducción en la distribución en el servicio en las siguientes colonias:

Xoco

Santa Cruz Atoyac

General Anaya

¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua con normalidad en CDMX?

La Segiagua dio a conocer que el suministro del agua será restablecido el martes 11 de noviembre al finalizar las labores correspondientes.

No obstante, si vives en alguna de esas colonias, podrás solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426.

Además, te compartimos las recomendaciones para cuidar el agua ante escasez:

Coloca un par de botellas llenas de arena dentro del compartimento de recarga del inodoro.

Cierra la llave mientras te cepillas los dientes o te afeitas.

Llena la lavadora y lavavajillas antes de emplearlas y renueva los modelos viejos por nuevos de bajo consumo.

Riega el jardín al anochecer para evitar la evaporación del agua.

Vigila el estado de los grifos de tu casa, si gotean repáralos.

Cierra la llave de la regadera mientras te enjabonas.

Tira los papeles y desechos en el bote de basura y no en el inodoro.

Utiliza un plato hondo para lavar frutas y verduras y aprovecha esa agua para regar las plantas.

Coloca un plato debajo de las macetas, esto ayuda a mantener la tierra húmeda por más tiempo.

Lava tu auto usando una cubeta y no con manguera, para no desperdiciar agua.

Historias recomendadas:

Frente Frío 13 y Aire Ártico Congelarán 3 Días al País con -15 Grados | MAPA de Estados

Marchas HOY 8 de Noviembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

DMZ