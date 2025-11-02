Anuncian Disminución en Suministro de Agua en CDMX: ¿Dónde y Cuándo será Cambio en Servicio?

La Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (SEGIAGUA) dio a conocer que su personal realiza obras, por lo que habrá una modificación en el suministro de agua. ¿Dónde habrá disminución en el servicio? ¿Cuándo se restablece la distribución? Conoce la información.

Y es que como te hemos informado en ocasiones anteriores, luego del reporte de fugas o cuando son necesarias reparaciones en la instalación que facilita la dispersión de agua, se registran cortes o cambios en el suministro, conforme éste se lleva a cabo con normalidad.

Video: Socavón por Fuga de Agua en Calle Ignacio Allende en Colonia Santa María Aztahuacán, CDMX

¿Dónde habrá disminución en suministro de agua?

El equipo técnico de SEGIAGUA informó que repara la fuga que se presentó en Parque Vía Reforma. Para la reparación de la misma se prevé una disminución en el servicio de agua potable en la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Más temprano este domingo también dio a conocer que equipo técnico reperaó la fuga de 12” que se presentó en camino a Santa Fe 446 entre Alemanes y Dominicanos. Por ello, se previó una disminución en el servicio de agua potable en las colonias Pólvora, U.H. Molinos de Santo Domingo y Real del Monte.

No obstante, en este segundo caso, se anunció la previsión del restablecimiento del suministro a las 15:00 horas, al terminar las labores correspondientes.

¿Cuándo y a qué hora se restablece el servicio de agua?

El suministro será restablecido el 3 de noviembre 2025 a las 15:00 horas, al terminar las labores correspondientes.

Toma en cuenta que, en caso de ser necesario, los vecinos podrán solicitar pipas conn agua a través de la Línea H2O en el *426.

