Marchas HOY 8 de Noviembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 8 de noviembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 9 concentraciones, 2 rodadas motociclistas, 4 rodadas ciclistas y 24 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

El Movimiento “Generación Z México” marchará de:

11:00 Horas. Ángel de la Independencia.

12:00 Horas. Glorieta de Insurgentes.

Con destino a Palacio Nacional.

Concentraciones

Benito Juárez

09:00 Horas. Usuarios de la Alberca Olímpica “Francisco Márquez” se concentrarán en la sede de la alcaldía Benito Juárez.

Exigen que se les exima del pago de las cuotas correspondientes al mes de diciembre por las clases que no han recibido, debido al cierre de las instalaciones por mantenimiento.

Miguel Hidalgo

15:00 Horas. Campamento Mar Blanco 102 se reunirá en Plaza del Árbol de la Noche Triste en Calzada México Tacuba No. 453, Col. Popotla en la segunda jornada de resistencia artística “De Popotla a Palestina, vivienda libre y digna”, para exigir el derecho a la vivienda.

Rodadas motociclistas

Cuauhtémoc

17:30 Horas. Motoclub “LGBTIBIKERS México” rodará del Monumento a la Revolución con destino a un restaurante en Leonardo da Vinci No. 224, Col. Nonoalco, en la alcaldía Benito Juárez.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 8 de noviembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

