Marchas HOY 8 de Noviembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
N+
Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
COMPARTE:
Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 8 de noviembre de 2025.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 9 concentraciones, 2 rodadas motociclistas, 4 rodadas ciclistas y 24 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.
Marchas
Cuauhtémoc
El Movimiento “Generación Z México” marchará de:
- 11:00 Horas. Ángel de la Independencia.
- 12:00 Horas. Glorieta de Insurgentes.
Con destino a Palacio Nacional.
Concentraciones
Benito Juárez
09:00 Horas. Usuarios de la Alberca Olímpica “Francisco Márquez” se concentrarán en la sede de la alcaldía Benito Juárez.
Exigen que se les exima del pago de las cuotas correspondientes al mes de diciembre por las clases que no han recibido, debido al cierre de las instalaciones por mantenimiento.
Miguel Hidalgo
15:00 Horas. Campamento Mar Blanco 102 se reunirá en Plaza del Árbol de la Noche Triste en Calzada México Tacuba No. 453, Col. Popotla en la segunda jornada de resistencia artística “De Popotla a Palestina, vivienda libre y digna”, para exigir el derecho a la vivienda.
Rodadas motociclistas
Cuauhtémoc
17:30 Horas. Motoclub “LGBTIBIKERS México” rodará del Monumento a la Revolución con destino a un restaurante en Leonardo da Vinci No. 224, Col. Nonoalco, en la alcaldía Benito Juárez.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 8 de noviembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
Historias recomendadas:
- Entrevista N+ | Estamos en un Momento de Múltiples Crisis: Emmanuel Macron
- Estado por Estado: Así Serán las Marchas en México por Asesinato de Carlos Manzo en Uruapan
- Alison Montaño, Miss Teocaltiche 2025, Muere en un Accidente Automovilístico en Jalisco
Con información de SSCCDMX
LECQ