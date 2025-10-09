Cierre en Paseo de la Reforma Hoy: ¿En Qué Tramo No Hay Paso y Cómo Evitarlo?

Si pasas por Paseo de la Reforma, en N+ te informamos en qué tramo no habrá paso hoy, 9 de octubre de 2025, porque las autoridades capitalinas informaron sobre los trabajos de repavimentación que habrá en avenidas grandes.

Esta noche, repavimentarán la Avenida Paseo de la Reforma en el tramo del kilómetro 13 a Periférico. Para evitar las afectaciones viales por los trabajos de obras, contempla que el horario será entre las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana.

Programa de repavimentación en CDMX

El pasado 7 de octubre, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó el programa Cualli Ohtli, que significa buen camino, a través de este contemplan la repavimentación de nueve avenidas grandes.

Lo consideramos como una de las acciones más relevantes, tomando en cuenta que el programa de Bacheo que realizamos anualmente en la ciudad, es un programa que se define como un programa temporal, el que permite que, principalmente con la generación de baches se pueda estar atendiendo, pero la Repavimentación es el programa que permite la corrección definitiva de la carpeta asfáltica.

Estas labores buscan mejorar las condiciones viales y ofrecer una solución definitiva a los daños en la carpeta asfáltica. Rehabilitarán parte de nueve avenidas principales de la capital, además de 35 ejes viales y otras vialidades primarias.

