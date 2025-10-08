Av. Constituyentes Cerrada Hoy: ¿En Qué Tramo No Hay Paso por Reparación de Baches?

Hoy, 8 de octubre de 2025, en la Ciudad de México (CDMX) comienza el programa de repavimentación de avenidas grandes, así lo dieron a conocer las autoridades capitalinas. Te compartimos cuál arreglarán a partir de este miércoles para que tomes tus precauciones.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada Molina, destacó que hay vialidades que requieren ser repavimentadas y que a través del programa Cualli Ohtli, que significa buen camino, contemplaron 69 vialidades prioritarias que van a arreglar, en "nueve grandes avenidas que dan acceso a la Ciudad de México".

¿Cuál es el tramo que estará cerrado hoy?

Este miércoles comenzarán con la repavimentación de la Avenida Constituyentes, del tramo que va del kilómetro 13 a Periférico. Brugada Molina explicó que en se levantará completamente la carpeta asfáltica durante jornadas nocturnas.

En ese tramo hay algunas zonas que ya requieren repavimentación, que vamos a levantar completamente la carpeta, para poder estarla interviniendo. Hay algunas secciones de Constituyentes que hemos identificado que se encuentran en buen estado y que las vamos a mantener hasta que se requiera un tipo de mantenimiento.

Si pasad por esta zona, anticipa tus traslados y utiliza vías alternas. Aunque no se especificaron rutas precisas, se prevé mayor carga vehicular en vialidades paralelas como Paseo de la Reforma, Calzada Legaria o Bosques de la Reforma.

Además de Constituyentes, el programa Cualli Ohtli contempla intervenciones en Periférico, Calzada de Tlalpan, Viaducto-Tlalpan, Viaducto Miguel Alemán, Calzada Ignacio Zaragoza, Aquiles Serdán, Gran Canal, Río San Joaquín, Circuito Interior, entre otras.

