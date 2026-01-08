Cierre del Refugio Franciscano: CDMX Pide Adoptar un Perro, Más de 600 ya Fueron Reubicados

Después del operativo de rescate de cientos de perros y gatos del Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, CDMX, hoy la jefa de Gobierno recorrió el refugio en el Ajusco en donde ahora se encuentran y pidió a la ciudadanía adoptar a los animales.

¿Cuántos perros y gatos fueron rescatados del Refugio Franciscano?

304 perros se encuentran en el Ajusco , en una reserva en la alcaldía Tlalpan, donde veterinarios de diferentes alcaldías los valoran

, en una reserva en la alcaldía Tlalpan, donde veterinarios de diferentes alcaldías los valoran 371 están en Brigada de Vigilancia Animal del Gobierno de la CDMX

del Gobierno de la CDMX Mientras que 200 más aún se encuentran en el Refugio Francisco, hasta el momento no han sido sacados del lugar.

Allí están todavía; el día de hoy seguramente, ya en este momento se van a trasladar, dijo la jefa de Gobierno

¿Cómo puedo adoptar a un perro del Refugio Franciscano?

La jefa de Gobierno pidió a la ciudadanía a continuar con la vocación animalista a través de la adopción de los seres sintientes rescatados.

Sin embargo, indicó que por el momento, los perritos estarán bajo el resguardo y cuidado del Gobierno de la CDMX.

Muchos de ellos creo que están listos, bueno, en un tiempecito, para la adopción; así que yo hago la convocatoria a los capitalinos y capitalinas para que hagamos un lugarcito en nuestra familia y podamos adoptar a estos animalitos, que tengan un lugar digno, con mucho amor y con el alimento y todo lo necesario para el crecimiento

La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, aseguró que ya tienen solicitudes de adopción.

Han llegado cientos de peticiones de familias que quieren adoptar a estos perritos y agregó que las familias deben esperar el momento legal para que puedan recibir a los animales de compañía en sus corazones y en sus casas.

