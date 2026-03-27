¿Vas a Salir de Vacaciones? Estas Son las Vialidades Bloqueadas Hoy en CDMX por Manifestaciones

Este viernes es el último día de clases para la mayoría de los estudiantes de nivel básico en México antes del inicio de las vacaciones de Semana Santa, periodo en que muchas familias de la capital del país aprovechan para viajar a otros estados.

No obstante, hasta las 16:00 horas de este viernes 27 de marzo de 2026 se mantenían cuatro bloqueos activos en algunas de las principales vialidades de la capital.

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Autopista México-Cuernavaca

En la autopista México-Cuernavaca, a la altura de Puente de Chimalcoyotl, alcaldía Tlalpan, un grupo de manifestantes mantenía por segunda vez en el día bloqueada la circulación en protesta por la falta de agua.

Eje 5 Sur y Cadena Azul

Mientras que en Eje 5 Sur y Cadena Azul, colonia Chinampac de Juárez, alcaldía Iztapalapa, un grupo de manifestantes en contra de la instalación de una feria en la zona mantenía obstruida la circulación.

Ermita Iztapalapa y Calle 39

Al oriente de la capital, en Ermita Iztapalapa y Calle 39, colonia Santa Cruz Meyeahualco, en la alcaldía Iztapalapa, inconformes solicitaban la destitución del director de una escuela, protestando en dicha vialidad.

Río de la Loza y Digna Ochoa

En tanto, en Río de la Loza y Digan Ochoa, en la alcaldía Cuauhtémoc, otro grupo de manifestantes se manifestaba por falta de agua.

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