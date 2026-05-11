Cierres por Bloqueos de la UNAM Hoy: Zonas de CDMX Afectadas por Protestas este 11 de Mayo 2026

¡Toma precauciones! Este 11 de mayo de 2026, estudiantes de diversas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) saldrán a las calles para realizar protestas en varias alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), por lo que se prevén afectaciones viales en diversos puntos.

Aquí te informamos sobre las zonas afectadas por las manifestaciones, para que consideres rutas alternas y evites los bloqueos en la capital mexicana.

También puedes seguir todos los canales de N+ para conocer las otras protestas que se llevarán a cabo hoy en la CDMX, así como la situación en la red carretera del país y en autopistas de acceso a la Ciudad de México.

Sobre los bloqueos de la UNAM, según la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó que se llevarán a cabo en las alcaldías Coyoacán, Cuauhtémoc y Xochimilco. A continuación, te contamos todos los detalles.

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Protesta en Coyoacán

A las 11:00 horas, la comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales realizará una protesta en este plantel de Ciudad Universitaria.

Actividades: En el marco de la “Semana por Palestina”, los estudiantes realizarán diversas actividades artísticas y culturales en apoyo al pueblo palestino y para exigir un alto a la guerra en Gaza.

Además, para pedir el fin de la ocupación de los territorios palestinos y la ruptura de relaciones con el gobierno que fomenta y perpetúa las agresiones en Medio Oriente.

Protesta en Xochimilco

Mientras que a las 12:00 horas, estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM protestarán en este plantel, ubicado en la colonia La Concha, alcaldía Xochimilco.

Los alumnos llevarán a cabo una manifestación en contra de la reelección de las autoridades actuales, derivada de presuntas irregularidades administrativas y de la falta de atención y seguimiento al pliego petitorio de demandas.

En ese documento, la comunidad estudiantil solicita el fortalecimiento de la seguridad, la transparencia en la gestión, la mejora de la infraestructura y el cese de la violencia de género.

Protesta en Cuauhtémoc

Asimismo, durante el día estudiantes organizados de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM se movilizarán a la estación Buenavista, de la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX, en la avenida Insurgentes y José Antono Alzate.

Lo anterior para realizar la manifestación “Metro Popular”, en la que realizarán la liberación de los torniquetes para permitir el acceso libre a las personas usuarias como forma de protesta, con el fin de exigir mejores condiciones del servicio.

También para denunciar las fallas operativas y las condiciones precarias de la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como del sistema en general.

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Con información de N+.

spb