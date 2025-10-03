Clausuran Bar que Reutilizaba Vasos Desechables y Rellenaba Botellas en CDMX; ¿Qué Más Hallaron?

Un bar en San Cosme fue clausurado durante una fiesta clandestina; en el lugar, hallaron irregularidades sanitarias, como que lavaban los vasos desechables para reusarlos y entregarlos a los clientes; así fue el operativo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la Av. Rivera de San Cosme y Nogal, en la colonia Santa María la Ribera, cuando autoridades realizaron un operativo debido a una denuncia por venta de alcohol a menores.

Por esta razón, el personal de la alcaldía Cuauhtémoc realizó la intervención y desalojó el centro nocturno que no contaba con los permisos necesarios para operar y vender bebidas alcohólicas, además de carecer de medidas de Protección Civil.

Durante la inspección al sitio identificado como “La Kurda”, ubicado en la parte superior de una pizzería, encontraron faltas al reglamento de salubridad.

¿Qué había en el bar donde lavaban los vasos en San Cosme?

Las cámaras de N+ tuvieron acceso al segundo piso del inmueble donde operaba el bar, donde encontraron diversas faltas a los reglamentos para establecimientos de la Ciudad de México, así como la comisión de diversos delitos.

Tal es el caso de la venta de presunto alcohol adulterado y la venta de éste a menores de entre 14 a 17 años de edad. En las imágenes obtenidas, se observan enormes tambos que contenían este líquido.

También se puede ver el mal estado de las instalaciones, como los baños, que están prácticamente abiertos y cerca de las mesas.

Habitación donde lavaban los vasos para reusarlos en el bar de San Cosme. Foto: N+

Además, en una habitación ubicada en uno de los rincones, la cual era usada como un espacio para guardar artículos de limpieza, escobas y trapeadores, encontraron algo terrible.

Debido a que en un fregadero estaban los vasos desechables, con restos de chamoy y polvos dulces de colores que se usan para hacer llamativos los cócteles, listos para lavarse. A un costado y acomodados, yacían los recipientes que ya habían pasado por agua y jabón.

Artículos que usaban para hacer la limpieza de los vasos en el bar. Foto: N+

No obstante, a pesar de fregarlos con fibras, zacates y escobillas, los envases todavía contaban con las coloridas manchas.

Pero si la escena ya era de por sí escandalosa, en el mismo sitio también había botellas de bebidas alcohólicas. Las cuales rellenaban y hacían pasar por “originales” para el “descorche”.

En el lugar detuvieron a dos personas, quienes eran responsables de la operación del bar de san cosme que fue clausurado con sellos de la alcaldía Cuauhtémoc.

Tambos donde presuntamente se almacenaba alcohol adulterado. Foto: N+

