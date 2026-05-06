CDMX en Medio de Segunda Ola de Calor y con Posible Caída de Granizo Hoy Miércoles 6 de Mayo

Los capitalinos viven una fuerte ola de calor con temperaturas superiores a los 31 grados, como en la alcaldía Venustiano Carranza, donde ayer el termómetro alcanzó los 31.6 grados en la Base Aeronaval, le siguió la UAM Xochimilco en Coyoacán con 30.6 grados, así como la Escuela Nacional Preparatoria 5 en Tlalpan con 30.4 grados.

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¿Cuál es el clima que se espera este miércoles?

De acuerdo con la secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, este miércoles 6 de mayo 2026, habrá ambiente muy caluroso y alto índice de Radiación UV, pero más tarde también habrá cielo parcialmente nublado, incluso con lluvias ligeras aisladas hasta con posible caída de granizo y actividad eléctrica.

Esta tarde ya se observan zonas de lluvias de intensidad débil y moderada con algunos chubascos en:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Tlalpan

Y si eres de los fans que se encuentran en el Zócalo para ver a la banda de K-pop BTS, el clima que se espera esta tarde a las 17:00 horas cuando salga el grupo surcoreano es de:

Cielo parcialmente nuboso

Temperatura aproximada: 27–28 °C

Viento moderado

Ligera probabilidad de lluvia o chubascos aislados.

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