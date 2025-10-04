Clima Hoy en CDMX y Edomex: ¿Habrá Fuertes Lluvias y Caída de Granizo?

Durante la madrugada de este sábado 4 de octubre, una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico, en interacción con la vaguada monzónica, ocasionará lluvias intensas en gran parte de México, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las autoridades advierten que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, por lo que llaman a la población a mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y a extremar precauciones ante posibles encharcamientos, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

¿Dónde lloverá más fuerte hoy sábado?

El SMN informó que las lluvias muy fuertes con puntuales intensas se presentarán en:

Michoacán (oeste)

Guerrero (costa, este y oeste)

Oaxaca (oeste)

Veracruz (sur)

Tabasco (oeste)

Chiapas (norte, centro y sur)

En tanto, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima, Estado de México, Puebla, Campeche y Yucatán.

En la Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Nayarit y Quintana Roo, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, mientras que en Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo se prevén intervalos de chubascos.

Para entidades como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro, se esperan únicamente lluvias aisladas.

Recomendaciones para CDMX y Edomex

En la Ciudad de México y el Estado de México, las autoridades piden precaución por la posible caída de granizo, sobre todo en zonas altas y en horarios de la tarde-noche. También recomiendan no tirar basura en las calles para evitar taponamientos en el drenaje y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

El pronóstico destaca que las condiciones de inestabilidad persistirán durante el fin de semana, por lo que se recomienda preparar paraguas e impermeables.

