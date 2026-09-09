Activan Alerta en Toda la CDMX por Lluvias Fuertes y Caída de Granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó esta tarde la Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo en toda la capital del país.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, se prevé que estas condiciones prevalezcan en un periodo comprendido entre las 19:20 y las 23:00 horas de este martes.

Se espera la caída de lluvia de entre 15 y 49 milímetros, en algunos casos acompañada de granizo, lo que puede provocar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas.

Con corte a las 19:20 horas, la Alerta Amarilla se mantiene activa por fuertes lluvias en las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

⚠️🌧️ Se actualiza #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la noche del martes 08/09/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/wvldMCx5cf — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 9, 2026

Por lo anterior, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda a la población retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y, si se sale de casa, usar paraguas o impermeable.

Esta noche se observa lluvia de intensidad fuerte y caída de granizo en las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Tláhuac. Así como lluvias de intensidad débil y algunos chubascos en Coyoacán, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco.

Debido a la presencia de lluvia, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro implementó la marcha de seguridad en las Líneas 3, 5, 8, 9, 12, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.

AMP