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Activan Alerta en Toda la CDMX por Lluvias Fuertes y Caída de Granizo

Esta noche se observa lluvia de intensidad fuerte y caída de granizo en las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Tláhuac

Continúan las fuertes lluvias en la capital. Foto: CuartoscuroContinúan las fuertes lluvias en la capital. Foto: Cuartoscuro
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