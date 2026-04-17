Comerciantes Descubren Cadáver con Disparos al Abrir un Mercado en Vallejo; Esto Pasó

La mañana de este viernes 17 de abril de 2026, comerciantes que llegaban a instalar sus puestos en un mercado de la Colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, se encontraron con el cuerpo sin vida de un hombre con heridas de bala.

Los paramédicos que acudieron al lugar confirmaron su muerte.

Video: Balacera en la GAM Hoy: Matan a Tiros a un Hombre en la Colonia Vallejo.

Así fue como hallaron el cuerpo en el mercado de Vallejo

Al momento en que los comerciantes comenzaron a abrir sus locales, se percataron de la presencia del hombre, quien al parecer vivía en situación de calle.

Lo encontraron sangrando y ya sin vida; el deceso fue confirmado posteriormente por los paramédicos que respondieron al llamado.

El cuerpo de un hombre muerto, aparentemente por disparos por arma de fuego, fue descubierto en el cruce de las calles Clave y Paganini, en la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero.



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Circuito Interior cerrado y caos vial en Gustavo A. Madero

Las autoridades establecieron un acordonamiento amplio en la zona, que incluyó el cierre de los carriles centrales del Circuito Interior con dirección a La Raza, así como la vía lateral en el mismo sentido.

La medida generó un caos vehicular considerable en las inmediaciones de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde la zona permaneció fuertemente asegurada.

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CT