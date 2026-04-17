Comerciantes Descubren Cadáver con Disparos al Abrir un Mercado en Vallejo; Esto Pasó
N+
Un hombre en situación de calle fue asesinado a balazos en Colonia Vallejo, GAM; comerciantes lo hallaron al abrir el mercado este viernes
COMPARTE:
La mañana de este viernes 17 de abril de 2026, comerciantes que llegaban a instalar sus puestos en un mercado de la Colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, se encontraron con el cuerpo sin vida de un hombre con heridas de bala.
Los paramédicos que acudieron al lugar confirmaron su muerte.
Así fue como hallaron el cuerpo en el mercado de Vallejo
Al momento en que los comerciantes comenzaron a abrir sus locales, se percataron de la presencia del hombre, quien al parecer vivía en situación de calle.
Lo encontraron sangrando y ya sin vida; el deceso fue confirmado posteriormente por los paramédicos que respondieron al llamado.
El cuerpo de un hombre muerto, aparentemente por disparos por arma de fuego, fue descubierto en el cruce de las calles Clave y Paganini, en la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero.— NMás (@nmas) April 17, 2026
Sigue toda la información en https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/leRngMD5xS
Circuito Interior cerrado y caos vial en Gustavo A. Madero
Las autoridades establecieron un acordonamiento amplio en la zona, que incluyó el cierre de los carriles centrales del Circuito Interior con dirección a La Raza, así como la vía lateral en el mismo sentido.
La medida generó un caos vehicular considerable en las inmediaciones de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde la zona permaneció fuertemente asegurada.
Historias recomendadas:
- Así Encontraron el Cuerpo de Edith Guadalupe Valdés; “Nosotros Hicimos Todo”, Dice Familia a N+
- FGR Presenta Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029: ¿En Qué Consiste?
- Trump Anuncia que Irán Ya Abrió el Estrecho de Ormuz y Baja el Precio del Petróleo
CT