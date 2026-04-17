FGR Presenta Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029: ¿En Qué Consiste?

La Fiscalía General de la República presentó hoy, 17 de abril de 2026, el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029; te explicamos en qué consiste y cuáles con los puntos clave de la “reingeniería” de la FGR.

En la presentación, Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República, mencionó que el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 ya fue entregado al Senado de la República para su dictaminación, y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para su conocimiento, como lo establece la ley de la FGR.

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¿En qué consiste el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029?

Ernestina Godoy explicó que el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 “es un instrumento para mejorar la calidad de la justicia en México”, que “obliga a pasar de la inercia a la acción, de la fragmentación a la inteligencia, de un modelo de tramitación masiva y reactiva hacia una gestión diferenciada por complejidad, la priorización de fenómenos criminales y una persecución penal estratégica”.

El nuevo plan “deja atrás el trabajo aislado y fomenta la coordinación entre instituciones, establece el trabajo en equipo multidisciplinario como una herramienta más para la procuración de justicia” y “propone una transformación de procesos junto con el desarrollo de protocolos de actuación homologados para la investigación”.

Godoy afirmó que “la procuración de justicia no puede ser un trámite burocrático ni una estadística", sino que "es un mandato, es el cimiento sobre el cual descansa nuestra democracia, nuestra paz y nuestro contrato social”.

Subrayó que “cuando la justicia falla, el tejido que nos une como nación se deteriora”.

Godoy afirmó que la Fiscalía General de la República se pone al servicio del pueblo sin impunidad, sin corrupción y sin privilegios, dando así resultados: “Nunca más una Fiscalía opaca con una burocracia dorada”.

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Puntos clave de la reestructuración de la FGR

Misión: Garantizar un acceso efectivo a la justicia, proteger a las víctimas y erradicar la impunidad.

Visión: Consolidar a la FGR como referente nacional e internacional de eficacia, inteligencia científica e integridad absoluta.

La reestructuración de la FGR marca en fin de la era en que el Estado respondió de manera fragmentada e insuficiente; hoy, responde unido, con inteligencia y con todo el peso de la ley.

Se trata de un cambio profundo sobre la visión de la procuración de justicia.

Estructura orgánica eficiente y funcional.

Igualdad sustantiva y paridad de género.

Cero tolerancia al hostigamiento sexual, acoso sexual y otras formas de violencia y discriminación, basadas en el género.

Servicio profesional de carrera de la FGR.

Información en desarrollo…

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RMT