Omar García Harfuch Anuncia Escuela para Mandos; Homicidios Bajan 41% en México

El Gobierno de México dio un informe de resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad en lo que va del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum; Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó las acciones contra la inseguridad en el país y anunció la creación de la Escuela para Mandos en la Academia Nacional de Seguridad Pública, para fortalecer la formación y los conocimientos de las policías estales, municipales y de los próximos secretarios de Seguridad Pública.

Escuela para Mandos en la Academia Nacional de Seguridad Pública

En la conferencia mañanera de hoy, 14 de abril de 2026, el secretario Omar García Harfuch detalló que la creación de la primera Escuela de Mandos, que forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, “tiene como objetivo fortalecer la profesionalización de las policías estatales y municipales, así como desarrollar capacidades para atender de manera integral los factores que generan la violencia y aumentar la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas”.

Afirmó que el Gabinete de Seguridad impulsó de forma conjunta este modelo de formación “para preparar a quienes asumen responsabilidades de conducción en las instituciones de seguridad federales, estatales y municipales, para consolidar cuadros mejor preparados con apego a los derechos humanos, honestidad y un enfoque centrado en atención a las casusas”.

La Escuela de Mandos tiene el propósito de homologar, por primera vez, la formación y los conocimientos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR).

En su turno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, subrayó que la Estrategia Nacional de Seguridad “está dando resultados” y que la nueva Escuela de Mandos “busca formar a los mejores secretarios de seguridad en los estados, los mejores secretarios de seguridad en los municipios”, en coordinación entre DEFENSA, Marina, Guardia Nacional y la SSPC.

Apuntó que los nuevos mandos se formarán bajo criterios de honestidad, profesionalismo y humanismo. Agregó que los secretarios de Seguridad no están forzados a asistir a la Escuela de Mandos, “pero nosotros vamos a formar a los mejores”.

Objetivo de la Escuela de Mandos

Contar con mandos altamente preparados para atender a la ciudadanía en materia de seguridad pública, sirviendo al país con honestidad lealtad, disciplina y con profunda convicción de servicio.

Fortalecerá las capacidades de los mandos para la conducción operativa, planeación estratégica y toma de decisiones en campo.

Formará a los próximos secretarios de Seguridad Pública, subsecretarios y mandos de distintas áreas como operación policial, investigación e inteligencia, proximidad social.

También formará a mandos estatales y municipales, fortaleciendo de forma integral a todas las corporaciones de seguridad del país.

Datos calve sobre la nueva Escuela de Mando

Fecha de inicio: 14 de abril de 2026

Duración: 5 semanas

Capacidad: 34 elementos en total

Características de los egresados: Planeación estratégica, habilidades directivas, visión conjunta y coordinación.

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Resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad

El secretario García Harfuch enlistó los siguientes resultados por la Estrategia Nacional de Seguridad, del 1 de octubre de 2024 al 31 de marzo de 2026:

49,530 personas detenidas por delitos de alto impacto.

Se han asegurado 25 mil 700 armas de fuego.

Han sido decomisadas casi 500 toneladas de droga.

El Ejército y la Marina han desmantelado 2,330 laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas, logrando así que millones de dosis de droga no lleguen a las calles.

En operaciones marítimas, se han asegurado más de 62 toneladas de cocaína en altamar.

Estrategia Nacional contra la Extorsión

En cuanto a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, García Harfuch mencionó que el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia ha permitido proteger a miles de ciudadanos y evitar que este tipo de delitos continúen afectando a comerciantes, productores y familias en distintas regiones del país.

Del 6 de julio de 2025 al 31 de marzo de 2026, la Estrategia Nacional contra la Extorsión ha arrojado los siguientes resultados:

Se han atendido más de 180,000 llamadas en el número 089, de las cuales, el 88.6% de los intentos de extorsión se vitaron.

Se recibieron 20,532 llamadas, de las cuales, el 11.4% corresponden a extorsiones consumadas.

Se han abierto 6,000 carpetas de investigación.

Más de 1,100 personas han sido detenidas, en 24 estados de la República mexicana.

Video: García Harfuch Actualiza Cifras de Estrategia Nacional contra la Extorsión

Reporte de Incidencia Delictiva

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio el Reporte de Incidencia Delictiva, con resultados de los 18 meses que van de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, con corte al 31 de marzo de 2026.

Delito de homicidio doloso ha bajado 41%, en promedio diario, de septiembre de 2024 a marzo de 2026.

Se reportan 35 homicidios dolosos menos diarios en marzo de 2026 que en septiembre de 2024.

Marzo de 2026 es el mes más bajo en homicidios en los últimos 11 años.

El primer trimestre de 2026 es el trimestre más bajo en homicidios dolosos desde 2016.

Siete estados concentran el 52.2% de homicidios en México y son los siguientes:

Guanajuato Chihuahua Baja California Morelos Guerrero Estado de México Oaxaca

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy



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