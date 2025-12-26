Como Cascada, Así se Ve la Megafuga de Agua Hoy en Colonia Gabriel Hernández en la GAM, CDMX

Miles de litros de agua se desperdiciaron por una megafuga en la colonia Ampliación Gabriel Hernández, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM); aquí te mostramos cómo se veía hoy, 26 de diciembre de 2025, lo que parecía una ‘cascada’, al norte de la Ciudad de México (CDMX).

La megafuga de agua se registró en la calle Moisés Sáenz, entre Manuel M. Flores y Alfredo P. Uruchurtu, desde la tarde del jueves, 25 de diciembre de 2025.

Las personas tenían que usar las escaleras pese al riego por la megafuga de agua en la GAM. Foto: N+

Así se ve la 'cascada' por la megafuga de agua en la GAM

El agua se desperdició por varias horas a lo largo de unas largas escaleras, lo que complicó la llegada de las cuadrillas para reparar la falla.

Hay una megafuga de agua potable en calles de la colonia Ampliación Gabriel Hernández en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.



Video: Megafuga de Agua Forma "Cascada" en la GAM; Miles de Litros del Líquido se Desperdician

Controlan megafuga de agua

Luego de varias horas de desperdicio, cuadrillas de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) y de Protección Civil de la alcaldía Gustavo A. Madero lograron controlar la fuga de agua, con el cierre de la llave de paso, que permite que el abasto en la zona.

Mapa de la zona de la megafuga de agua en la colonia Ampliación Gabriel Hernández

