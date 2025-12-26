Como Cascada, Así se Ve la Megafuga de Agua Hoy en Colonia Gabriel Hernández en la GAM, CDMX
N+
Por la megafuga, miles de litros de agua potable se han desperdiciado en la colonia Ampliación Gabriel Hernández, en la GAM
COMPARTE:
Miles de litros de agua se desperdiciaron por una megafuga en la colonia Ampliación Gabriel Hernández, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM); aquí te mostramos cómo se veía hoy, 26 de diciembre de 2025, lo que parecía una ‘cascada’, al norte de la Ciudad de México (CDMX).
La megafuga de agua se registró en la calle Moisés Sáenz, entre Manuel M. Flores y Alfredo P. Uruchurtu, desde la tarde del jueves, 25 de diciembre de 2025.
Así se ve la 'cascada' por la megafuga de agua en la GAM
El agua se desperdició por varias horas a lo largo de unas largas escaleras, lo que complicó la llegada de las cuadrillas para reparar la falla.
Hay una megafuga de agua potable en calles de la colonia Ampliación Gabriel Hernández en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.— NMás (@nmas) December 26, 2025
Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiNeSm pic.twitter.com/5f4aXuih9W
Controlan megafuga de agua
Luego de varias horas de desperdicio, cuadrillas de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) y de Protección Civil de la alcaldía Gustavo A. Madero lograron controlar la fuga de agua, con el cierre de la llave de paso, que permite que el abasto en la zona.
Mapa de la zona de la megafuga de agua en la colonia Ampliación Gabriel Hernández
- Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- Científicos Descubren 'Ejército' de Bacterias en México, con Potencial Ayuda para la Agricultura
- ¿Cuándo Es la Primera Luna Llena de 2026? Fecha en que se Verá la Superluna de Lobo en México
- Nuevas Palabras RAE 2025: Milenial, Loguearse, Turismofobia, Marcianada y Morro, Entre Otras
Con información de N+.
RMT