¿Cómo Está la México-Puebla Hoy? Esto Reportan Capufe y GN el 27 de Octubre 2025

Si utilizas la México-Puebla para trasladarte a tu destino, es indispensable que sepas cómo está el tránsito en la zona. Te decimos cómo está la vialidad este lunes, 27 de octubre de 2025.

Cabe destacar que la importancia de esta vía radica en que una de las entradas principales a la Ciudad de México, por lo que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de miles de personas que usan esta vía para sus actividades.

En N+ te contamos lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.

¿Cómo está la México-Puebla hoy?

Así está la autopista México-Puebla hoy, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional.

Este lunes piperos protestan en varios puntos del Valle de México, uno de ellos es la México-Puebla, por lo que hay un bloqueo a la altura de la estación Santa Martha de la línea A del Metro.

a la altura de la estación Santa Martha de la línea A del Metro. A las 5:59 horas, se registró un accidente en el km 101, dirección Puebla. La circulación ya fue restablecida.

