¿Cómo Está la México-Puebla Hoy? Esto Reportan Capufe y GN el 1 de Diciembre de 2025

Si utilizas la autopista México-Puebla, debes saber cómo está el tránsito hoy 1 de diciembre de 2025, para que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias para llegada a tu destino a tiempo.

La importancia de esta vía radica en ser una de las entradas principales a la Ciudad de México (CDMX), por lo que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de miles de personas que usan esta vía para sus actividades.

En N+ te damos los reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.

¿Cómo está la México-Puebla hoy?

En las últimas 24 horas, así ha estado el tránsito en la autopista México-Puebla, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional.

A las 10:56 horas de ayer domingo, se reportó carga vehicular en la Plaza de Cobro San Marcos, dirección CDMX, con reducción de carriles, sin reporte de incidente.

A las 7:31 horas de hoy se reporta reducción de carriles en el km 92, dirección CDMX, en el tramo directo. Así como cierre a la circulación en la gasa de incorporación al Arco Norte, por presencia de manifestantes en dicha autopista.

