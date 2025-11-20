¿Cómo Llegar a la Nueva Embajada de Estados Unidos en México? Rutas de Transporte y Avenidas

¿Tramitarás tu visa americana en la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos en México? Será a partir del lunes 24 de noviembre cuando inicien las entrevistas consulares en las nuevas instalaciones, ubicadas en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la capital del país. Por lo que en N+ te decimos dónde se ubica y cómo puedes llegar en transporte público.

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, el Centro de Atención al Solicitante (CAS) permanecerá en su ubicación actual en Hamburgo 213, de la colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc.

A ambas sedes puedes llegar en transporte público, sin embargo se dio a conocer que la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos no cuenta con estacionamiento, por lo que será necesario llegar con anticipación.

Ten en cuenta que por la mudanza, la Embajada de Estados Unidos en México suspenderá algunos servicios a partir de este jueves 20 de noviembre, además te decimos qué trámites podrás hacer en esta nueva sede.

Video: Embajada de Estados Unidos se Muda: ¿Dónde se Tramitará Ahora la Visa?

¿Cómo llegar en transporte público a la nueva Embajada de Estados Unidos?

La nueva sede de la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México se ubica en la esquina de Casa de la Moneda con Calzada Legaria, en la colonia Irrigación, de la alcaldía Miguel Hidalgo. Allí serán las nuevas entrevistas para obtener la visa americana.

Una de las formas para llegar en transporte público hasta la Nueva Embajada de Estados Unidos es en el Metro de Ciudad de México. Tomando en cuenta que la estación más cercana es San Joaquín, mientras que la segunda más próxima es Polanco, de la Línea 7.

Posteriormente deberás tomar un segundo transporte, que puede ser un camión de la Ruta 11D u 11F de los Corredores Concesionados de Ciudad de México. Y verificar qué parada es la que queda más cercana a la Embajada.

Para las personas que vienen de la zona de Cuatro Caminos, las estaciones más cercanas son Cuatro Caminos y Panteones de la Línea 2 del Metro de Ciudad de México. Allí deberán tomar un segundo transporte que los lleve hasta la avenida Casa de la Moneda.

🇺🇸🦅 Nos mudamos 👋

La entrevista para obtener tu visa, pasaporte, ciudadania, o notaria ahora será en nuestras nuevas instalaciones: 📍 https://t.co/3nzZqN0qXl Toma nota, comparte y nos vemos en la #NuevaEmbajada pic.twitter.com/yju7xisPiX — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) November 17, 2025

¿Cuáles son las avenidas cercanas a la Embajada de Estados Unidos?

Para aquellas personas que van en automóvil particular a la Embajada, las avenidas que se encuentran en inmediaciones son Calzada Legaria, Río San Joaquín, Presa Falcón, Presa Angostura y avenida Casa de la Moneda.

Recuerda que las autoridades de la Embajada y Consulados dieron a conocer que no cuentan con estacionamiento, por lo que deberás buscar algún público o en un centro comercial y de ahí caminar.

Video: Embajada de EUA en México Explica Motivos por los que Puede Cancelarse una Visa

