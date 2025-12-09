¿Se Puede Exentar el Pago de la Caseta Hacia el AIFA? Así No te Cobran

Si tienen programado un viaje desde o hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) esta información te interesa. Te decimos cómo exentar el pago de las casetas.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en colaboración con el AIFA, aerolíneas y concesionarios de autopistas, implementaron la iniciativa Conecta AIFA, que busca mejorar la experiencia de traslado de los pasajeros.

¿Cómo exentar el pago de la caseta hacia el AIFA?

Para activar el beneficio Conecta AIFA y no pagar casetas solo debes contar con un vuelo confirmado desde o hacia el AIFA para activar los beneficios, siguiendo estos pasos:

Ten a la mano tu pase de abordar, ya sea impreso o digital. Preséntalo al operador, en la caseta de cobro participante. Una vez validado tu vuelo hacia o desde el AIFA, obtén el paso libre.

Con la iniciativa Conecta AIFA puedes disfrutar de tarifas preferenciales de cero pesos, es decir exentar el pago en las casetas en 7 carreteras y 30 plazas de cobro participantes, que hacen más fácil y accesible tu llegada o salida de la AIFA.

Carreteras participantes:

Arco Norte. México-Querétaro. México-Pachuca. Circuito Exterior Mexiquense. Peños-Texcoco. Ecatepec-Pirámides. Pirámides-Texcoco

