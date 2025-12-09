¿Se Puede Exentar el Pago de la Caseta Hacia el AIFA? Así No te Cobran
N+
La iniciativa Conecta AIFA busca mejorar la experiencia de traslado de los pasajeros. Así puedes exentar el pago de las casetas
COMPARTE:
Si tienen programado un viaje desde o hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) esta información te interesa. Te decimos cómo exentar el pago de las casetas.
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en colaboración con el AIFA, aerolíneas y concesionarios de autopistas, implementaron la iniciativa Conecta AIFA, que busca mejorar la experiencia de traslado de los pasajeros.
Noticia relacionada: Entra en Vigor Cancelación de Rutas del AIFA con Destino a Estados Unidos. Esto Sabemos
¿Cómo exentar el pago de la caseta hacia el AIFA?
Para activar el beneficio Conecta AIFA y no pagar casetas solo debes contar con un vuelo confirmado desde o hacia el AIFA para activar los beneficios, siguiendo estos pasos:
- Ten a la mano tu pase de abordar, ya sea impreso o digital.
- Preséntalo al operador, en la caseta de cobro participante.
- Una vez validado tu vuelo hacia o desde el AIFA, obtén el paso libre.
Con la iniciativa Conecta AIFA puedes disfrutar de tarifas preferenciales de cero pesos, es decir exentar el pago en las casetas en 7 carreteras y 30 plazas de cobro participantes, que hacen más fácil y accesible tu llegada o salida de la AIFA.
Carreteras participantes:
- Arco Norte.
- México-Querétaro.
- México-Pachuca.
- Circuito Exterior Mexiquense.
- Peños-Texcoco.
- Ecatepec-Pirámides.
- Pirámides-Texcoco
Historias recomendadas:
- ¿Cuándo Empiezan las Posadas 2025? Este Día Inician las Celebraciones de Diciembre
- ¿Quisieras Recordar Cada Día de Tu Vida? Esto es Hipertimesia y los Casos de Memoria Fotográfica.
-
La Palabra del Año 2025: La Universidad de Oxford Explica Qué Significa.
Con información de N+
Rar