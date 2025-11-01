Concluye Rodada del Terror con Decenas de Motocicletas Aseguradas
N+
El viernes por la noche cientos de motociclistas salieron a las calles de la Ciudad de México, para participar en la rodada
COMPARTE:
La noche de este viernes 31 de octubre de 2025, cientos de motociclistas salieron a las calles de la capital del país, para participar en la llamada Rodada del terror.
Participaron motos de diferentes rodadas tripuladas principalmente por jóvenes, muchos de ellos menores de edad y algunos vehículos con equipo de sonido y adornados para la ocasión.
La Policía tenía agendado que las diferentes rodadas salieran de 30 diferentes puntos del Estado de México y la capital del país a partir de las 5:30 de la tarde, lo que no ocurrió porque en todos estos sitios se instalaron dispositivos viales de la Policía, que los motociclistas evitaron.
Al respecto Rafael Monroy, jefe de la Zona Vial 1 de la SSC CDMX indicó:
Lo único que se está solicitando es el respeto al Reglamento de Tránsito, se van a monitorear las distintas rodadas y a todo aquel que infrinja el Reglamento de Tránsito se le sancionará
Enfrentamiento
En Paseo de la Reforma y Morelos un motociclista se enfrentó a un policía cuando intentaron quitarle la moto y el policía acabó en el suelo.
Y en avenida Eduardo Molina la Policía bajó por la fuerza a un motociclista que opuso resistencia.
Motocicletas aseguradas
La jornada por la Rodada del terror concluyó con decenas de motocicletas que fueron llevadas al corralón por falta de placa, con permisos de circulación apócrifos o porque sus conductores carecían de licencia o tarjeta de circulación.
Historias recomendadas:
- Transportistas Acuerdan con Gobierno de CDMX Aumento a Tarifa del Pasaje; ¿En Cuánto Queda?
- Trabajadores de la UNAM Aceptan Aumento Salarial de 4% y Conjuran Huelga
- Desfile Día de Muertos 2025: Estos Serán Todos los Carros Alegóricos que Recorrerán CDMX
Con información de Carlos Guerrero
LECQ