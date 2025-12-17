Cierres en Verificentros CDMX: Días Sin Servicio por Fiestas Decembrinas 2025

¡Toma precauciones! La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México dio a conocer las fechas en que estarán cerrados los centros de verificación de emisiones vehiculares, debido a las festividades de Navidad 2025 y Año Nuevo 2026.

Aquí te contamos qué días no habrá servicio, para que tomes previsiones, realices tu verificación vehicular con anticipación y así evites multas.

Sobre la verificación vehicular

Es un programa obligatorio para los vehículos automotores de combustión interna

Fue creado con el objetivo de reducir las crecientes emisiones contaminantes, con el fin de mejorar la calidad del aire.

Funciona mediante un calendario de verificación: dependiendo del engomado, hay un periodo para realizar verificaciones en forma semestral.

Cierres en oficinas de atención ciudadana

En un comunicado, la Sedema informó en primera instancia que se suspenderá el servicio del Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular y la Oficialía de Partes, durante 11 días:

18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de diciembre del 2025, así como el 1 de enero del 2026

La dependencia capitalina informó que el servicio se reanudará a partir del día hábil siguiente, es decir, el 2 de enero de 2026 en sus horarios habituales.

Horario y cierre de verificentros

De igual manera, informó los horarios de los verificentros y qué días no habrá servicio, en el marco de los festejos decembrinos:

Habrá servicio de lunes a sábado de 08:00 a 20:00 horas.

El 24 y 31 de diciembre el horario será de 08:00 a 15:00 horas.

el horario será de 08:00 a 15:00 horas. Permanecerán cerrados el 25 de diciembre de 2025 y el 1, 2 y 3 de enero de 2026.

La Secretaría del Medio Ambiente capitalina indicó que el servicio en los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares de la CDMX se reanudará el 5 de enero del próximo año en sus horarios habituales.

“Se solicita a los propietarios o legales poseedores de automotores matriculados en la Ciudad de México, tomar las medidas necesarias ante la suspensión de actividades en el periodo referido”, añadió.

