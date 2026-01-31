De los Tamales Tradicionales a los Gourmet en este Día de la Calendaria

El lunes se celebra el Día de la Candelaria, que en paralelo a la tradición católica también es el momento en que las personas pagan los tamales que se comprometen en la Rosca de Reyes.

Para quienes proveen este alimento, es una de las fechas más importantes del año por el esfuerzo económico y de trabajo que implica.

Al respecto Virginia de León, tamalera, indica:

Como 40 años tiene que venimos haciendo tamales, empezamos a vender acá en el barrio, después en una tienda que tiene mi hermana, afuera nos ponemos a vender cada ocho días, invité a mis sobrinas, hermanas y aquí estamos

Doña Virginia de León, de 60 años de edad, forma parte de la tercera generación familiar haciendo tamales en Iztapalapa.

El 2 de la Candelaria se festeja en grande lo que hacemos nos da gusto y que la gente deguste un tamal y diga: ‘Que rico’ Me llena de alegría

Afirma que en estas fechas elabora cerca de 2 mil piezas de diferentes sabores y cerca de 200 litros de atole, por ello cerca de 20 personas entre integrantes de su familia y amigos, trabajan todo el día, ya sea elaborando salsas, la masa de maíz y las hojas de envoltura, que afirma ya son más caras.

En materia prima empezamos comprando en el mercadito porque eran pocos pero ahorita que ya estamos haciendo un poco más y es más caro todo lo que vas a comprar vamos a la Central. Vamos buscando la manera de no elevar tanto los precios porque sí está carísimo el tomate, la carne, la hoja, la que yo uso es de primera calidad está blanquita, no está rota me sale casi en 200 pesos la hoja, estamos hablando de un 50%

Esta tradición se ha vuelto parte esencial en su familia y de su forma de ganarse la vida: prepara desde el famoso canario, hasta el de cochinita pibill.

El ingrediente secreto de todo lo que es gastronomía, lo que yo hago en sí es hacerlo con amor

Video | Día de la Candelaria: De los Tamales Tradicionales a las Propuestas Gourmet

Costos

De acuerdo con especialistas hacer tamales y degustarlos en esta festividad significará hacer un gasto hasta 19% mayor al del año pasado.

Esta alza en el precio la confirma María de los Ángeles Velázquez, otra tamalera que indica:

La carne está entre 190, 200, la carne la que considerábamos más barata era la de puerco pero esa también se elevó esa está en 190 el kilo de costilla para poder elaborar un taco de verdolagas, está muy elevado

Aunque María de los Ángeles Velázquez, se especializa en elaborar tamales de barbacoa, también busca innovar para que su actividad siga siendo rentable.

Les tengo unos especiales también que son producto de la milpa, esos son veganos lleva queso gratinado, el de barbacoa es con hoja de plátano, es como si te comieras un taco lleva xoconoxtle, garbanza, arroz y la barbacoa

Los tamales tradicionales mantienen precios con un rango de entre 35 y 50 pesos, y los gourmet, llegan a costar el triple.

Paula, tamalera, explica que esta fecha es un día muy exhaustivo.

Es un día exhaustivo para nosotros pero contamos con una gran familia que a veces hasta 3 turnos tenemos porque es muy cansado. El sabor que le damos es como un extra que no cualquier tamalero te lo da

Por su parte Valeria Susana, una ciudadana consumidora de este alimento asegura que las tradiciones se están perdiendo.

Como todos trabajamos nos cooperamos y los compramos y nos reunimos ya por la tarde, creo que ya se están perdiendo las tradiciones y en esta generación nosotros como nuevos papás tenemos que inculcarles esas tradiciones a nuestros hijos para que no se pierdan

Con información de Dafne Mora y Adrián Tinoco

