Delicada, Joven de 18 Años Golpeada por Una Compañera de Escuela; Sufrió Bullying Durante Meses

Durante prácticamente dos semestres, Sisley Fernanda Gómez alertó que era víctima de bullying en su escuela, el Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETIS) 56, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Sin embargo, ninguna autoridad intervino.

Ahora, la joven, de 18 años, sufre un problema neuronal debido a los golpes que le propinó otra estudiante.

Una agresión contra Sisley Fernanda ocurrió el pasado 1 de octubre, a cinco calles de su escuela, en la colonia Nueva Tenochtitlán.

En un video se alcanza a ver cómo otra alumna comienza a darle puñetazos en el rostro, la tira al piso, luego ambas se vuelven a levantar y la vuelve a agredir; nuevamente la tira y azota su cabeza contra el piso.

Sisley Fernanda explica:

Traté de tapar mi cara con mis brazos, me sigo sintiendo mal, me duele mi cabeza, mi ojo, me dan dolores a veces en la cabeza

Adriana Campos, madre de Sisley, dice que se le informó la situación a la orientadora:

Ella comenta que las niñas la molestaban en el aspecto de decirle burra, la empezaron a molestar, que la empujaban y ella trataba de no hacerles caso, mi esposo iba a informarle a la orientadora desde el cuarto semestre de que estas niñas la molestaban, la orientadora nunca hizo nada

Convulsones

Tras los golpes que recibió la estudiante, ha sufrido convulsiones.

Según su familia, inicialmente les dijeron que presentaba un esguince cervical grado tres, tabique nasal desviado, así como un fuerte golpe en el ojo; sin embargo, tras realizarle varios estudios, determinaron que la situación era más delicada, pues presentaba convulsiones.

"La primera revisión, la obtuvo con el ortopedista, le diagnosticó un esguince cervical grado tres y un traumatismo craneoencefálico moderado, le volvieron hacer un encefalograma y ahorita sigue con retraimiento, tiene lento el pensamiento, nos dice el neurólogo que probablemente tenga un daño neuronal”, señaló Araceli Gómez, tía de Sisley Fernanda.

Autoridades

La familia de Sisley presentó una queja ante la SEP y una denuncia por las lesiones ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Raúl Gómez, padre de Sisley, asegura que las autoridades educativas debieron haber hecho algo desde un inicio.

Desde un inicio que yo estuve yendo cuando era solo agresión verbal, debía haber hecho algo, para cosas insignificantes, como una playera, un suéter, si la suspenden, pero para este tipo de agresiones, es lo que yo quería hablar con el director

La familia detectó que Jimena, hermana de Sisley Fernanda, quien también acudía al mismo plantel, comenzó a ser grabada con celulares por parte de las estudiantes que cometieron la agresión.

Por seguridad, la familia decidió que las hermanas ya no acudieran más a clases.

Se buscó a las autoridades del plantel y de la SEP; sin embargo, no hubo respuesta.

Con información de Arturo Sierra

LECQ