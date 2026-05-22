Denuncian que Intentos de Despojo de Propiedades en la CDMX Son Más Violentos Cada Vez

Personas afectadas por inmobiliarias que buscan despojarlos de sus propiedades en la Ciudad de México denuncian que estos intentos son cada vez más violentos.

Es el caso de un grupo de familias en un edificio de la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez, que desde hace meses mantienen vigilancia permanente para evitar que abogados y supuestos actuarios los invadan.

Las empresas 'Rematify S.A. de C.V. y Monific S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo' intentan apoderarse, de manera violenta y con documentos presumiblemente apócrifos, de un edificio de 65 años de antigüedad, de cuatro niveles, con siete departamentos y cuatro locales comerciales, ubicado en la calle Heriberto Frías 250, colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez.

Al respecto, Sandra Palominos López, afectada, indicó:

“En este lugar nosotros vivimos diez familias y somos parte de un despojo por parte de la mafia inmobiliaria que hay aquí en la delegación”

En internet, “Rematify” representada por Natalhie Curuchet Pi-Suñer, y “Monific” de los hermanos: Ted y Marcos Senado Sacal, aseguran invertir en un proyecto de remodelación y comercialización del inmueble y que por su venta obtendrán 50 millones de pesos

Hugo Torres, concejal de la alcaldía Benito Juárez, señaló:

“Intentan ellos tomar la posesión de los inmuebles de manera ilegal. Hay un abogado que responde al nombre de Gerardo Millán, a mí me han ofrecido dinero, para que yo me quede callado”

En los últimos nueve meses han intentado desalojar cuatro veces, sin orden judicial, a las familias que habitan los departamentos, desde hace más de 40 años.

Violencia

La acción más violenta se registró el pasado 5 de agosto de 2025.

Como lo refiere María Eugenia Acosta:

“Nomás entró un tal abogado, Gerardo Millán, y ya empezó a amenazarnos de muerte, venían unos policías, pero los policías fueron comprados”

Ese día, docenas de hombres ingresaron al edificio, saquearon los departamentos y locales comerciales, algunos objetos los dejaron tirados en la calle.

“Yo tenía ya viviendo, aquí, 45 años. Y el 5 de agosto me jalonearon, me pegaron, me robaron mi dinero, me robaron mis tarjetas del trabajo y a mi hija la lastimaron” explicó Lucía Vilchis Belmont.

Los vecinos llevan más de 9 meses resguardando el edificio en medio de los escombros.

“No entiendo cómo es que están vendiendo, si, ahí, están ocupados los departamentos”, aseguró Paula Rosas García, otra víctima.

Los afectados denuncian que “Rematify y Monific” intentan despojarlos con documentos presumiblemente apócrifos, en contubernio con notarios, ministerios públicos de la fiscalía capitalina, jueces y actuarios del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México.

Video: Denuncian que Intentos por Despojar a Personas de sus Propiedades en CDMX son Cada Vez Más Violentos

“Rematify y Monific” simularon la compra del inmueble a Salvador Martín González Padilla, cuyo domicilio registraron en Paseo de las Palmas 215, planta baja, local 7, en Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

Actuarios del Poder Judicial de la Federación certificaron que ahí se ubica el restaurante “El Cardenal”.

El 21 de abril del 2025, González Padilla habría vendido a “Rematify” el inmueble, en 15 millones 335 mil pesos y ese mismo día, Rematify hipotecó la propiedad con “Monific” por 17 millones 500 mil pesos, sin tener la posesión del inmueble comenzó a promoverlo en internet.

“Rematify” y “Monific” ofrecen inversiones en proyectos de construcción, compra - venta de inmuebles, docenas de inversionistas denunciaron que han sido defraudados y no han recibido rendimientos ni reembolso del dinero invertido, desde 2022.

“Les ofrecen un rendimiento que es falso y lo peor de todo es que ese inmueble que ellos anuncian está hecho con Inteligencia Artificial”, explicó Hugo Torres.

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Con información de Fátima Monterrosa, Adrián Tinoco y Carlos Moreno