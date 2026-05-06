Derrame de Amoniaco en Edificio de la Doctores Deja Tres Intoxicados

La noche de hoy miércoles 6 de mayo se registró un derrame de amoniaco al interior de un edificio habitacional ubicado en el número 162 de la calle Doctor Lucio en la Colonia Doctores, lo que provocó la intoxicación de tres personas y la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en el quinto piso del conjunto de departamentos mientras realizaban labores de limpieza en un horno, situación que generó una nube tóxica de amoniaco que rápidamente se expandió por la zona.

Tras el derrame, dos hombres y una mujer presentaron síntomas de intoxicación por inhalación del químico, por lo que fueron atendidos en el lugar por paramédicos que arribaron en ambulancias. Las autoridades informaron que ninguno de los afectados requirió traslado hospitalario, ya que fueron estabilizados en el sitio.

Al lugar también acudieron elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron maniobras para controlar la situación y disipar la nube tóxica generada por el fuerte olor del amoniaco.

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Desalojan a vecinos de edificios

Como medida preventiva, varios vecinos fueron desalojados temporalmente de sus departamentos mientras los equipos de emergencia ventilaban el inmueble y verificaban que no existiera riesgo para los habitantes.

Las labores de atención se prolongaron durante varios minutos hasta que la zona fue considerada segura por los cuerpos de emergencia.

Cabe destacar, que el amoniaco es una sustancia que puede causar irritación en vías respiratorias, ojos y piel cuando es inhalada en concentraciones elevadas, por lo que especialistas reiteraron la importancia de manejar este tipo de productos con medidas de seguridad adecuadas.

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