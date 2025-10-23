Inicio Ciudad de México Desalojan a Más de 500 Jóvenes de Fiesta Clandestina en la Cuauhtémoc, CDMX; Hay 3 Detenidos

Desalojan a Más de 500 Jóvenes de Fiesta Clandestina en la Cuauhtémoc, CDMX; Hay 3 Detenidos

Debido a las denuncias de vecinos, policías capitalinos acudieron al lugar en donde se concentraban cerca de 500 jóvenes

Autoridades desalojaron a más de 500 jóvenes de secundaria y preparatoria en un establecimiento tras realizarse una fiesta clandestina en calles de Cuauhtémoc y Sevilla, hoy jueves 23 de octubre de 2025, a la altura del número 30, en la Ciudad de México.

El equipo de N+ captó la gran cantidad de botellas de bebidas alcohólicas y los vasos escarchados para las micheladas que se ofrecían para los menores de edad.

Debido a las denuncias de vecinos, policías acudieron al domicilio y fueron arrestadas al menos tres personas.

Información en desarrollo...
 

