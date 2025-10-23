Desalojan a Más de 500 Jóvenes de Fiesta Clandestina en la Cuauhtémoc, CDMX; Hay 3 Detenidos

Autoridades desalojaron a más de 500 jóvenes de secundaria y preparatoria en un establecimiento tras realizarse una fiesta clandestina en calles de Cuauhtémoc y Sevilla, hoy jueves 23 de octubre de 2025, a la altura del número 30, en la Ciudad de México.

Autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX, realizan un operativo sobre Sevilla luego del reporte de una fiesta clandestina en la zona.



Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiNeSm pic.twitter.com/7O5DIH7MkN — NMás (@nmas) October 23, 2025

El equipo de N+ captó la gran cantidad de botellas de bebidas alcohólicas y los vasos escarchados para las micheladas que se ofrecían para los menores de edad.

Debido a las denuncias de vecinos, policías acudieron al domicilio y fueron arrestadas al menos tres personas.

Información en desarrollo...

