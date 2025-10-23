Desalojan a Más de 500 Jóvenes de Fiesta Clandestina en la Cuauhtémoc, CDMX; Hay 3 Detenidos
N+
Debido a las denuncias de vecinos, policías capitalinos acudieron al lugar en donde se concentraban cerca de 500 jóvenes
COMPARTE:
Autoridades desalojaron a más de 500 jóvenes de secundaria y preparatoria en un establecimiento tras realizarse una fiesta clandestina en calles de Cuauhtémoc y Sevilla, hoy jueves 23 de octubre de 2025, a la altura del número 30, en la Ciudad de México.
Autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX, realizan un operativo sobre Sevilla luego del reporte de una fiesta clandestina en la zona.— NMás (@nmas) October 23, 2025
Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiNeSm pic.twitter.com/7O5DIH7MkN
El equipo de N+ captó la gran cantidad de botellas de bebidas alcohólicas y los vasos escarchados para las micheladas que se ofrecían para los menores de edad.
Debido a las denuncias de vecinos, policías acudieron al domicilio y fueron arrestadas al menos tres personas.
Información en desarrollo...