Desalojan a 500 Personas por Conato de Incendio en Súper Plaza Miramontes en Coyoacán, CDMX

Al menos 500 personas fueron desalojadas la tarde de este viernes 21 de noviembre de 2025, por un conato de incendio en Súper Plaza Miramontes, al sur de la Ciudad de México.

De forma preliminar se informó que la cocina de un negocio de cortes de carne sería el lugar del incendio. Las unidades de emergencia permanecieron en la zona para atender a por lo menos dos personas que sufrieron crisis nerviosa debido al humo de color gris que salió del lugar.

De forma momentánea hubo afectaciones viales por la reducción de un carril para que desempeñaran sus labores los bomberos que estaban en Avenida Canal de Miramontes en la Colonia Los Girasoles.

Con información de N+

HVI