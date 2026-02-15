Localizan con Vida a Karina, Alumna de CCH Vallejo, Tras Reporte de Desaparición en GAM

Este domingo 15 de febrero 2026 se dio a conocer que fue localizada con vida Karina, una adolescente de 16 años, alumna del CCH Vallejo, informaron fuentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), luego de que fuera reportada como desaparecida el pasado viernes 13 de febrero.

La mañana del 13 de febrero de 2026 marcó el último momento en que se tuvo noticia de la joven hasta este domingo, que se confirmó su paradero.

En el reporte de desaparición, se señaló que fue vista entrando a su escuela, en la colonia Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

La estudiante tiene 16 años de edad, mide aproximadamente 1.50 metros de estatura. Como seña particular, se indica que tiene el cabello teñido de rojo intenso. Además, usa anteojos.

CNB Tomará Muestras Genéticas a Familiares de Personas Desaparecidas en Colima

El día en el que se le vio por última ocasión, vestía pantalón holgado de mezclilla color azul y una sudadera negra con rojo, apunta la ficha de búsqueda.

Historias recomendadas:

¿Quiénes Eran las Víctimas del Ataque Armado en la Isla de Angelópolis en Puebla? Esto se Sabe

"Estaba Tirado en la Calle": Padres de Menor Apuñalado en Escuela Hablan de su Estado de Salud