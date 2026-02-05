Detienen a 3 Sujetos por Abandonar Cadáveres en Cueva de Jardines de San Juan, en Tlalpan, CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a tres hombres ligados con el hallazgo de dos personas sin vida en la zona rústica de Tlalpan, en la capital del país.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | El pasado 29 de enero, policías de la #SSC tomaron conocimiento de dos personas sin vida al interior de una cueva, en la colonia #JardinesDeSanJuan, de la zona rústica de @TlalpanAl, por lo que realizaron trabajos de investigación y en coordinación con… pic.twitter.com/4m3g3yzitq — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 5, 2026

El 29 de enero de 2026, policías capitalinos fueron alertados por dos personas sin vida adentro de una cueva, en la colonia Jardines de San Juan, de la zona rústica de la alcaldía Tlalpan.

Investigan hallazgo de cuerpos en cueva de Tlalpan

Ante el caso de dos cuerpos abandonados en una cueva de Tlalpan, las autoridades realizaron los trabajos de investigación en coordinación con los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur, el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona.

Luego de realizarse investigaciones, entrevistas ciudadanas y recopilación de información, se detectó un vehículo color dorado que llegó al sitio, los pasajeros bajaron y después abandonaron los cuerpos en la zona, de esta forma se logró el seguimiento a la ruta de escape y su zona de movilidad.

Responsables de abandonar cuerpos cambiaron de automóviles

A través del seguimiento virtual, los oficiales se percataron que los probables responsables cambiaron de automóviles y un vehículo color gris con marcas de reparaciones en las salpicaderas y el cofre.

En recorrido de reconocimiento efectuado la madrugada del 4 de febrero de 2026, los policías detectaron es unidad estacionada en la calle Vista Hermosa, en la colonia Pueblo de San Miguel Topilejo, en Tlalpan, y como los pasajeros actuaron de forma sospechosa por ello se acercaron.

Los tres tripulantes observaron la patrulla, descendieron de la unidad y de inmediato corrieron a la puerta abierta de un predio donde había una camioneta color blanco con distintos documentos en el cofre.

