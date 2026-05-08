Detienen a Integrante de ‘Los Malportados’, Ligado a Multihomicidio en Unidad de Azcapotzalco

La Policía de la Ciudad de Mexico (CDMX) detuvo a Víctor Manuel “N”, miembro del grupo delictivo ‘Los Malportados’, presuntamente relacionado con el triple homicidio ocurrido el pasado 29 de abril de 2026 en la Unidad Habitacional Francisco Villa, en la alcaldía Azcapotzalco.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina detalló que el sujeto fue aprehendido en posesión de droga y un arma de fuego.

En contexto

El 29 de abril, tres hombres fueron atacados a balazos en la Unidad Habitacional Francisco Villa, en la calle Andador Toma de Torreón.

Paramédicos que acudieron al lugar certificaron que las tres personas ya no contaban con signos vitales.

Según las autoridades, dos de las víctimas contaban con antecedentes delictivos por robo agravado, encubrimiento por receptación y portación de arma de fuego.

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Así fue la detención de Víctor Manuel “N”

En un comunicado dado a conocer hoy, 8 de mayo de 2026, la SSC informó que Víctor Manuel “N” fue detenido en Azcapotzalco, luego de trabajos de investigación de la Policía CDMX.

Los hechos ocurrieron en la colonia San Sebastián, cuando agentes detectaron al sujeto en la esquina de la calle Privada de Acalotenco, el cual arrojó un objeto al piso y comenzó a correr cuando notó la presencia policial.

Los agentes lograron interceptar al sujeto metros adelante y le realizaron una revisión preventiva, durante la cual encontraron en una cangurera:

Un arma de fuego corta con un cargador y 10 cartuchos útiles.

con un cargador y 10 cartuchos útiles. Mientras que en la bolsa de plástico que arrojó, le hallaron 20 dosis de una hierba verde y seca con las características de la marihuana .

. Así como 13 envoltorios con una sustancia parecida al crystal.

Ante ello, el detenido de 18 años de edad fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Miembro de ‘Los Malportados’

Según la información oficial, el joven presuntamente forma parte de un grupo delictivo ‘Los Malportados’.

Se trata de una banda que opera principalmente en la zona poniente, en Azcapotzalco, dedicado a la extorsión, narcomenudeo y homicidio.

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Con información de N+.

spb