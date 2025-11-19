Durante acciones contra el delito de extorsión, policías de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a tres miembros del grupo delictivo Los Negros, quienes exigían dinero a conductores de camiones para no causarles daño.

Se trata de Mauricio Constantino “N”, alias Karin, de 34 años; Ramsés Ismael “N”, alias El Ramas, de 18 años; y Edwin Armando “N”, de 18 años.

De acuerdo con la información oficial, dichos sujetos se dedicaban al cobro de cuotas a los operadores de rutas de transporte que van del paradero de Indios Verdes y Martín Carrera, en la alcaldía Gustavo A. Madero, rumbo al Estado de México, a quienes pedían una cantidad semanal para evitar asaltos y daños en los camiones.

Así ocurrió la detención

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detalló que la detención ocurrió en la avenida Insurgentes Norte, colonia Residencial Zacatenco, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En ese lugar, los agentes “observaron a tres sujetos que llegaron al sitio y de manera agresiva se dirigieron a los operadores de las unidades de transporte de pasajeros, a quienes les exigieron entregar una suma de dinero para evitar daños en su integridad física y su patrimonio”.

La corporación policiaca agregó que, al encontrarse frente a un hecho delictivo, los uniformados se acercaron a ellos y les realizaron una revisión de seguridad.

Aseguran dinero y teléfonos

Durante la revisión, los agentes les aseguraron a los hombres dinero en efectivo, seis dispositivos telefónicos y una libreta con diferentes anotaciones.

Además, fueron plenamente reconocidos por conductores que habían denunciado extorsiones.

Los sujetos y lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con las indagatorias policiales, al parecer “los detenidos forman parte de una célula delictiva generadora de violencia dedicada al cobro de piso y extorsión en la zona norte de la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México”, añadió la SSC.

