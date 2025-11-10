La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México (CDMX) informó hoy, 10 de noviembre de 2025, que con apoyo del Gabinete de Seguridad, fue detenida una banda, integrada por seis personas, presuntamente relacionada con robos a casas y narcomenudeo.

Pablo Vázquez, titular de la SSC, detalló que los integrantes de la banda -cinco hombres y una mujer- fueron detenidos durante cuatro cateos realizados en la alcaldía Azcapotzalco.

Los seis detenidos están presuntamente relacionados con el robo en al menos ocho casas, entre abril de 2024 y enero de 2025, en las siguientes alcaldías:

Azcapotzalco: Colonia Un Hogar para Nosotros.

Colonia Un Hogar para Nosotros. Coyoacán: Colonia Del Carmen.

Colonia Del Carmen. Miguel Hidalgo: Colonias Anzures e Irrigación.

Primer cateo

En un comunicado, la SSC detalló que el primer cateo se llevó a cabo en un departamento de la Unidad Habitacional Santo Domingo, en la colonia La Preciosa, lugar donde las autoridades detuvieron a dos hombres, de 25 y 29 años de edad, y a una mujer, de 50 años, y aseguraron el siguiente material:

500 dosis de aparente clorhidrato de cocaína

2 identificaciones oficiales

5 equipos telefónicos

Segundo cateo

El segundo cateo se realizó en un inmueble de la calle Tlahuicas, colonia El Jaguey, donde elementos de CDMX y del Gabinete de Seguridad arrestaron a un sujeto de 44 años de edad y aseguraron:

240 dosis de posible clorhidrato de cocaína.

Tercer cateo

El tercer cateo se ejecutó en un departamento de la calle Gustavo Garmendia, colonia Presidente Madero, donde un hombre, de 31 años de edad, fue detenido y se aseguró:

1 arma de fuego corta

1 cargador

50 cartuchos útiles

3 equipos telefónicos

200 dosis de clorhidrato de cocaína.

Cuarto cateo

El cuarto cateo se registró en una propiedad de la calle Manuel Salazar, colonia San Juan Tlihuaca, donde fue arrestado un hombre de 36 años de edad y se aseguraron:

190 dosis de clorhidrato de cocaína.

1 teléfono celular.

Las seis personas detenidas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

En tanto, los inmuebles cateados fueron sellados y están bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones.

Dos de los detenidos, con antecedentes penales

La SSC destacó que dos de los detenidos, de 29 y 31 años de edad, cuentan con antecedentes penales; habían ingresado al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

La persona de 29 años cuenta con dos ingresos a la cárcel por robo calificado y delitos contra la salud, en los años 2020 y 2024, respectivamente.

Mientras que la persona de 31 años de edad, había estado en la cárcel por robo agravado, en 2025.

Cateos en Azcapotzalco, con participación de autoridades de CDMX y del Gabinete de Seguridad

Los cateos en la alcaldía Azcapotzalco se realizaron en coordinación con diversas instituciones de seguridad, tanto de la Ciudad de México como del Gobierno de México.

Las autoridades responsables de la ejecución y coordinación de los operativos fueron las siguientes:

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).

Secretaría de Marina Armada de México (Semar).

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Guardia Nacional (GN).

