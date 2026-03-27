Detienen a ‘La Besucona’, Líder del Narco en CDMX: Jefe de ‘Los Besucones’ Operaba en Esta Zona
|
N+
-
Las autoridades capitalinas informaron cómo fue la detención del líder de ‘Los Besucones’; esto decomisaron en el operativo
COMPARTE:
Luego de trabajos de investigación y una persecución las autoridades detuvieron a Erick "N", alias "La Besucona", en N+ te indicamos cómo fue el operativo y lo que decomisaron.
El líder del grupo criminal está relacionado con la distribución y venta de narcóticos; operaba en la alcaldía Iztapalapa.
En breve más información.
FBPT