Inicio Ciudad de México Detienen a ‘La Besucona’, Líder del Narco en CDMX: Jefe de ‘Los Besucones’ Operaba en Esta Zona

Detienen a ‘La Besucona’, Líder del Narco en CDMX: Jefe de ‘Los Besucones’ Operaba en Esta Zona

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Las autoridades capitalinas informaron cómo fue la detención del líder de ‘Los Besucones’; esto decomisaron en el operativo

Líder de los besucones.

Erick "N", líder de "Los Besucones". Foto: SSC CDMX

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Luego de trabajos de investigación y una persecución las autoridades detuvieron a Erick "N", alias "La Besucona", en N+ te indicamos cómo fue el operativo y lo que decomisaron. 

El líder del grupo criminal está relacionado con la distribución y venta de narcóticos; operaba en la alcaldía Iztapalapa. 

 

En breve más información. 

 

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