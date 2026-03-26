Inicio Nacional Seguridad Detienen en CDMX y Edomex a 9 Integrantes de ‘Los Malportados’, Vinculados con Extorsión

Detienen en CDMX y Edomex a 9 Integrantes de ‘Los Malportados’, Vinculados con Extorsión

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El Gabinete de Seguridad dio a conocer los delitos por los que son señalados los 9 integrantes de la célula delictiva

Detenidos

Nueve personas relacionadas con el delito de extorsión fueron detenidas. Foto: Gabinete de Seguridad

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El Gabinete de Seguridad informó, hoy 26 de marzo de 2026, que en operativos conjuntos realizados en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) fueron detenidos 9 integrantes del grupo delictivo "Los Malportados", relacionados con extorsión. 

Los detenidos son señalados por los siguientes delitos:

  • Narcomenudeo.
  • Extorsión.
  • Robo en diversas modalidades. 
  • Secuestro.

En breve más información. 

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