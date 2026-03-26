Detienen en CDMX y Edomex a 9 Integrantes de ‘Los Malportados’, Vinculados con Extorsión

El Gabinete de Seguridad informó, hoy 26 de marzo de 2026, que en operativos conjuntos realizados en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) fueron detenidos 9 integrantes del grupo delictivo "Los Malportados", relacionados con extorsión.

Los detenidos son señalados por los siguientes delitos:

Narcomenudeo.

Extorsión.

Robo en diversas modalidades.

Secuestro.

Resultado de trabajos de investigación, en la Ciudad de México y Estado de México, elementos de @SSPCMexico, @FGRMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_, @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX ejecutaron cinco cateos donde detuvieron a 9 integrantes de una célula delictiva dedicada al… pic.twitter.com/V1GmS5iIFR — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 26, 2026

En breve más información.

Historias recomendadas:

FBPT