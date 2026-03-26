Detienen en CDMX y Edomex a 9 Integrantes de ‘Los Malportados’, Vinculados con Extorsión
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El Gabinete de Seguridad dio a conocer los delitos por los que son señalados los 9 integrantes de la célula delictiva
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El Gabinete de Seguridad informó, hoy 26 de marzo de 2026, que en operativos conjuntos realizados en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) fueron detenidos 9 integrantes del grupo delictivo "Los Malportados", relacionados con extorsión.
Los detenidos son señalados por los siguientes delitos:
- Narcomenudeo.
- Extorsión.
- Robo en diversas modalidades.
- Secuestro.
Resultado de trabajos de investigación, en la Ciudad de México y Estado de México, elementos de @SSPCMexico, @FGRMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_, @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX ejecutaron cinco cateos donde detuvieron a 9 integrantes de una célula delictiva dedicada al… pic.twitter.com/V1GmS5iIFR— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 26, 2026
En breve más información.
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FBPT