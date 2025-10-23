Detienen a Julio César 'N', Presunto Montachoques en CDMX: Así Operaba en la GAM
Las autoridades capitalinas detallaron que el presunto responsable del delito de extorsión provocaba incidentes viales en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero
La mañana de hoy, 23 de octubre de 2025, las autoridades capitalinas informaron que detuvieron a Julio César "N", señalado por presuntamente ser montachoques en la Ciudad de México (CDMX).
De acuerdo con las Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX), el hombre de 52 años presuntamente operaba en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Resultado de trabajos de investigación en atención a diversas denuncias ciudadanas, en @TuAlcaldiaGAM, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Julio César "N" presunto responsable del delito de #Extorsión en su modalidad de montachoques.— Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 23, 2025
Se le aseguró dinero en efectivo, un… pic.twitter.com/Yhaw9ptI6U
Nota relacionada: Detienen a Joselyn "N", ´La Mafias Tiktokera de Barrio´, por Presunto Robo en la GAM, CDMX.
Asimismo, detalló que después de varios trabajos de investigación, ubicaron la zona del presunto montachoques en calles de la colonia San Bartolo Atepehuacan.
Así operaba el presunto montachoques en la GAM
La SSCDMX precisó que el sospechoso simulaba incidentes con el fin de pedirles dinero en efectivo a automovilistas, en caso de resistencia, amenazaba con agredir.
Se detención se dio durante un operativo de seguridad realizado en la GAM, policías capitalinos lo ubicaron a bordo de un carro de color gris en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y Lindavista. Al realizarle una revisión preventiva, los agentes encontraron dinero en efectivo y un teléfono celular.
Julio César "N" fue traslado ante el Ministerio Público, junto con el auto y los objetos asegurados, donde se determinará su situación jurídica.
