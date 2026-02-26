Detienen a Sujeto por Quemar Auto en la GAM; Dice que Fue Enviado a Grabar Video para el CJNG.

Axel Iván "N" fue detenido luego de incendiar un vehículo en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México y declaró a la policía que fue enviado para grabar un video de la escena a favor del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El hombre dijo a los agentes que un presunto vendedor de droga le pidió que cometiera el acto y lo documentara a nombre del llamado "cártel de las cuatro letras".

El sujeto Indicó que, a cambio, ofrecieron pagarle con dosis de estupefacientes.

Los hechos ocurrieron la madrugada del martes en la esquina de Oriente 157 y la lateral del Canal, en la colonia La Esmeralda.

¿Quién ordenó el incendio?

Cámaras del C2 captaron el momento en que el presunto responsable prendió fuego al automóvil compacto, por lo que policías acudieron al lugar y lo detuvieron cuando intentaba huir a pie.

Al ser asegurado por elementos del sector Pradera, señaló que una persona identificada como "El Negro", presuntamente dedicada a la venta de narcóticos, le ordenó el ilícito y que le daría droga como recompensa.

Mencionó que, una vez que el automóvil estuviera envuelto en llamas, debía grabar un video haciendo mención al grupo delictivo con origen en Jalisco, cuyo líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fue capturado y falleció el fin de semana en un enfrentamiento con fuerzas federales en Tapalpa.

El incendio no dejó personas lesionadas y se solicitó la presencia de los bomberos para sofocar las llamas.

Los policías acudieron junto con el detenido a una unidad habitacional donde, supuestamente, operaba el autor intelectual. Sin embargo, no lograron ubicarlo.

En tanto, el responsable fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

