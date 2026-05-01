Detienen al Presunto Líder de una Red de Autopartes Robadas en Ciudad de México

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron este viernes al presunto líder de una célula delictiva dedicada al robo de vehículos y la venta de autopartes ilícitas, durante un cateo ejecutado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Pablo "N" fue identificado como el probable coordinador de la distribución y venta de piezas automotrices en el Mercado 25 de Julio, en la colonia San Felipe de Jesús. Junto a él, fueron detenidas dos personas más: Samanta "N", investigada por su probable participación en el manejo de recursos, y Ángel "N", por su posible intervención en la operación de la red.

Video: Vecinos Detienen a Presuntos Ladrones de Autopartes en Colonia Doctores, CDMX.

Tres detenidos y 50 toneladas: lo que dejó el cateo

Pablo "N": presunto líder; tiene antecedentes por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

Samanta "N": investigada por probable administración de recursos de la célula

Ángel "N": investigado por su posible participación operativa

Aproximadamente 50 toneladas de autopartes aseguradas, incluyendo motores y componentes vehiculares

Las piezas están vinculadas a carpetas por robo de vehículo abiertas en CDMX y Estado de México

Según el comunicado conjunto, Pablo "N" operaba desde el Mercado 25 de Julio, donde presuntamente coordinaba la llegada y distribución de piezas provenientes de vehículos robados en el Estado de México.

El operativo también permitió asegurar alrededor de 50 toneladas de autopartes que las autoridades relacionan con investigaciones previas por robo de vehículo en ambas entidades.

De acuerdo con el comunicado, las detenciones y el aseguramiento de las piezas "representan una afectación directa a la operación y a la capacidad de comercialización de esta célula delictiva en la zona."

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Los cargos, uno por uno

Los delitos imputados no son los mismos para los tres detenidos. Pablo "N" fue puesto a disposición del Ministerio Público por su probable participación en la comercialización de autopartes de procedencia ilícita y por portación de arma de fuego —delito por el que ya contaba con antecedentes—.

Samanta "N" y Ángel "N", en cambio, enfrentan cargos por delitos contra la salud y encubrimiento por receptación.

La red que sigue en la mira

Ambas dependencias señalaron que las acciones se realizaron en el marco de la Estrategia Regional para la Prevención, Combate y Persecución del Robo de Vehículos y Autopartes, y que la Fiscalía CDMX continuará con trabajos de inteligencia en coordinación con autoridades federales, estatales y locales para identificar y detener a otras personas vinculadas con esta red.

En apego al Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia, las tres personas detenidas son consideradas inocentes hasta que una autoridad judicial determine su responsabilidad mediante sentencia firme.

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CT