Detienen en CETis 54 a Alumno que Portaba un Arma de Fuego

Un alumno del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETIS) 54, ubicado en la colonia San Juan de Aragón VI Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero, fue detenido dentro del plantel luego de que se detectara que portaba un arma de fuego calibre 9 milímetros.

El menor de 16 años, fue sorprendido con el arma, lo que puso en riesgo la seguridad de la comunidad estudiantil.

Las autoridades escolares solicitaron el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo que policías del Sector Aragón acudieron al plantel.

Menor detenido y arma asegurada

En el lugar no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, el estudiante fue detenido y desarmado.

Los oficiales aseguraron un arma tipo escuadra marca Glock, con cinco cartuchos útiles, considerada de uso reservado para las Fuerzas Armadas.

Posteriormente, el menor fue presentado ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes, donde se definirá su situación jurídica.

Con información de Arturo Sierra

LECQ