Detienen en CETIS 54 a Alumno que Portaba un Arma de Fuego
N+
Las autoridades escolares solicitaron el apoyo de la SSC, que al acudir al plantel detuvieron al menor de 16 años y aseguraron el arma con 5 cartuchos útiles
COMPARTE:
Un alumno del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETIS) 54, ubicado en la colonia San Juan de Aragón VI Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero, fue detenido dentro del plantel luego de que se detectara que portaba un arma de fuego calibre 9 milímetros.
El menor de 16 años, fue sorprendido con el arma, lo que puso en riesgo la seguridad de la comunidad estudiantil.
Las autoridades escolares solicitaron el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo que policías del Sector Aragón acudieron al plantel.
Menor detenido y arma asegurada
En el lugar no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, el estudiante fue detenido y desarmado.
Los oficiales aseguraron un arma tipo escuadra marca Glock, con cinco cartuchos útiles, considerada de uso reservado para las Fuerzas Armadas.
Posteriormente, el menor fue presentado ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes, donde se definirá su situación jurídica.
Historias recomendadas:
- Infantino Reitera a Sheinbaum su Confianza en México como País Anfitrión del Mundial 2026
- Cierran Espacio Aéreo de Fort Hancock, Texas, en la Frontera con México; ¿Qué Sucedió?
- Casos de Sarampión Hoy en México: Estados con Más Contagios y Muertes el 26 de Febrero 2026
Con información de Arturo Sierra
LECQ