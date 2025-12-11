Día de la Virgen de Guadalupe 2025: AICM Lanza Alerta a por Peregrinaciones a la Basílica
Si tienes un vuelo programado, toma tus precauciones para que no pierdas el avión; el AICM alerta por peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe
Miles de peregrinos se dirigen hoy, 11 de diciembre de 2025, y en las próximas horas, hacia la Basílica de Guadalupe, por lo que el Gobierno de Ciudad de México activó un operativo para resguardar la seguridad de los feligreses; ante este contexto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) emitió una alerta a los usuarios por las peregrinaciones en las inmediaciones de las terminales aéreas. Toma tus precauciones y no pierdas tu vuelo.
En redes sociales, el AICM recomendó a los usuarios e las terminales aéreas “extremar precauciones y anticipar tu llegada al aeropuerto, si tienes un vuelo programado en estos días”.
Mantente en comunicación con tu aerolínea para conocer el estatus de tu vuelo.
