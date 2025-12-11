Atención Peregrinos que Visitan la Basílica de Guadalupe: Así Pueden Pedir Ayuda ante Incidentes

El Día de la Virgen de Guadalupe ya llegó y como cada año, miles de peregrinos se dirigen a la Basílica, en Ciudad de México; para salvaguardar la integridad de los feligreses, autoridades de la CDMX implementaron un dispositivo de seguridad. Aquí te decimos cómo puedes pedir ayuda, en caso de algún incidente.

Intervienen 5,080 policías, 255 patrullas, 73 motocicletas, 15 grúas, dos drones, 13 ambulancias, cinco motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y dos helicópteros de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores. La Policía Turística de CDMX también participa en el dispositivo de seguridad en la Basílica de Guadalupe, en el que brinda apoyo al turismo nacional e internacional con traducciones en inglés, chino, italiano, náhuatl, totonaco, zapoteco y mixteco.

También, personal del Centro de Comando y Control (C2) y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) apoyará con el monitoreo de las cámaras de vigilancia para la detección de cualquier acto que pudiera alterar el orden público o poner en riesgo la seguridad de las personas.

Al operativo se suma personal de la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC, que realizará un dispositivo para entregar volantes informativos de tutela responsable a los peregrinos.

Se contará con una unidad móvil con un médico veterinario para atender a las mascotas que lleguen con los feligreses y requieran tratamiento.

Los días 11 y 12 de diciembre de 2025 se coordinará la colocación de bebederos y platos con alimento para perros y gatos, en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe.

Miles de peregrinos han llegado a la Basílica de Guadalupe. Foto: SSC

¿Qué hacer en caso de emergencia?

Del 6 al 14 de diciembre de 2025, estará vigente el operativo de seguridad en la Basílica de Guadalupe, implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX, por el que hay cierres viales en la ruta de arribo de los peregrinos.

Ante esta festividad, que congrega a miles de personas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana sugirió a los peregrinos usar la app Mi Policía, con la que pueden solicitar apoyo al oficial del cuadrante en el que se encuentre y comunicarse de inmediato al número asignado a la zona para recibir apoyo oportuno ante cualquier emergencia.

