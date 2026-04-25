Disparan a Policía Bancario tras Forcejeo en CETRAM Constitución de 1917

En el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Constitución de 1917, un oficial de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) que realizaba labores de seguridad y prevención fue alertado por varios usuarios, debido a una discusión entre una mujer y un hombre.

Al aproximarse, el elemento se percató de que el sujeto portaba un arma de fuego, por lo que intentó desarmarlo. Esta acción derivó en un forcejeo entre ambos, durante el cual el individuo realizó dos detonaciones contra el policía.

Muere Policía Estatal tras Ataque en Tamazunchale, San Luis Potosí

Responsable se da a la fuga

Tras la agresión, el responsable se dio a la fuga. El oficial lesionado ya recibe atención médica por una herida en la pierna izquierda.

Autoridades llevan a cabo el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para identificar y ubicar al probable responsable.

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