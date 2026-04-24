Policía Cae de Patrulla en Movimiento Durante Traslado de Detenidos en GAM

La mañana de hoy, 24 de abril de 2026, un policía de la Ciudad de México (CDMX) cayó de una patrulla que arrancó a gran velocidad durante el traslado de hombres detenidos en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

Los hechos ocurrieron en el marco de las acciones para detener a los presuntos implicados en un doble homicidio en la colonia Casas Alemán.

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Así ocurrieron los hechos

Cuando los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México trasladaban a tres sujetos en la patrulla, el elemento cayó de la unidad en movimiento.

En un video de los hechos se pudo apreciar el momento en que el uniformado iba de pie en la parte trasera, y cuando la patrulla arrancó cayó al asfalto.

El agente, quien se levantó de inmediato, no presentó lesiones de consideración por el percance.

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Doble homicidio en GAM

Este caso se enmarcó en las acciones de seguridad implementadas luego de un doble homicidio en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Por la mañana, se reportó la muerte de un hombre supuestamente durante un aparatoso accidente en la avenida San Juan de Aragón.

Se dijo que el conductor había perdido el control del vehículo, por lo cual se subió a una banqueta, derribó la cortina metálica de un negocio y terminó adentro del establecimiento.

Sin embargo, durante las labores de los servicios de emergencia, peritos encontraron varios casquillos percutidos sobre la vialidad. Aparentemente, el hombre del choque había sido blanco de un ataque armado, por lo que perdió el control de la unidad.

Horas más tarde, muy cerca de donde ocurrió ese primer accidente, se reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre, sobre Avenida Gran Canal y Río de los Remedios.

El cadáver, que se encontraba maniatado y envuelto en una bolsa negra, fue arrojado en un lote baldío.

Video: Enuentra a Hombre Muerto Sobre Av. Gran Canal en la GAM

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el homicidio del conductor y el hallazgo del cuerpo están relacionados. Al parecer, integrantes de un grupo delictivo arrojaron el cadáver en el lote baldío y después se dirigieron a un inmueble donde sostuvieron una pelea.

Uno de ellos intentó escapar en un vehículo; sin embargo, estos mismos sujetos le dispararon sobre la Calzada San Juan de Aragón, por lo que terminó chocando.

Luego del reporte de los hechos, elementos de seguridad fueron desplegados en busca de los agresores. Durante varios recorridos, primero detuvieron a tres personas y más tarde a seis más, con lo que suman nueve detenidos, presuntos implicados en los casos.

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Con información de N+.

spb