Doble Alerta en CDMX por Frío y Vientos Hoy: ¿Cuáles son las Alcaldías en Riesgo?

Autoridades capitalinas informaron que se prevén bajas temperaturas y vientos con rachas fuertes para las próximas horas

Doble alerta en CDMX por frío y vientos

Luego de altas temperaturas, el frío regresa a la CDMX en la próximas horas. Foto

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó este sábado 21 de febrero 2026 que activó doble alerta por vientos y frío en las próximas horas.

Luego de las altas temperaturas que se han registrado en el Valle de México, se ha anunciado que habrá descenso este fin de semana.

https://video-admin.nmas.com.mx/idmcp/1492143

¿Dónde se activó la doble alerta en CDMX?

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del sábado, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.

Se activó Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo 22 de febrero 2026, en las demarcaciones: 

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta 
  • Tlalpan
  • Xochimilco 

Noticia en desarrollo

 

Frío en México 2026Clima CDMX
