Doble Alerta en CDMX por Frío y Vientos Hoy: ¿Cuáles son las Alcaldías en Riesgo?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó este sábado 21 de febrero 2026 que activó doble alerta por vientos y frío en las próximas horas.

Luego de las altas temperaturas que se han registrado en el Valle de México, se ha anunciado que habrá descenso este fin de semana.

¿Dónde se activó la doble alerta en CDMX?

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del sábado, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.

Se activó Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo 22 de febrero 2026, en las demarcaciones:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Noticia en desarrollo