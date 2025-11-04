Se Congela la CDMX: Doble Alerta por Frío; Se Espera 1 Grado en Estas Alcaldías
Estas son las alcaldías de CDMX donde se espera hasta 1 grado de temperatura por frío
Este martes, 4 de noviembre de 2025, la Ciudad de México (CDMX) amaneció con bajas temperaturas. Te decimos en qué alcaldías se espera hasta 1 grado.
Cabe destacar que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una doble alerta por frío para hoy, por lo que debes tomar precauciones.
Para este martes, la temperatura máxima será de 22 grados Celsius (°C), en el Valle de México el ambiente es frío, mientras en el sur y poniente se mantiene muy frío. Durante la tarde se prevé ambiente cálido con cielo mayormente despejado y sin lluvias.
¿Dónde habrá bajas temperaturas en la CDMX?
La SGIRPC activó las siguientes alertas por bajas temperaturas, se trata de:
- Alerta Naranja en: Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan; Se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados.
- Alerta Amarilla en: Cuajimalpa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados.
También, soplarán vientos del Norte de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) con cercanas a los 40 km/h.
Por la noche, el termómetro marcará una temperatura de 13ºC. Entre las 03:00 y las 06:00 horas del miércoles podría registrar 9ºC, por lo que se espera un amanecer frío.
