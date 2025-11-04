Se Congela la CDMX: Doble Alerta por Frío; Se Espera 1 Grado en Estas Alcaldías

Este martes, 4 de noviembre de 2025, la Ciudad de México (CDMX) amaneció con bajas temperaturas. Te decimos en qué alcaldías se espera hasta 1 grado.

Cabe destacar que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una doble alerta por frío para hoy, por lo que debes tomar precauciones.

Video: Clima Hoy en México del 4 de Noviembre de 2025 con Raquel Méndez: Frío en la CDMX

Para este martes, la temperatura máxima será de 22 grados Celsius (°C), en el Valle de México el ambiente es frío, mientras en el sur y poniente se mantiene muy frío. Durante la tarde se prevé ambiente cálido con cielo mayormente despejado y sin lluvias.

Noticia relacionada: Frente Frío 12 Llega a México: Este Será el Día Más Helado de la Semana, según la Conagua

¿Dónde habrá bajas temperaturas en la CDMX?

La SGIRPC activó las siguientes alertas por bajas temperaturas, se trata de:

Alerta Naranja en : Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan; Se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados.

: Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan; Se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados. Alerta Amarilla en: Cuajimalpa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados.

También, soplarán vientos del Norte de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) con cercanas a los 40 km/h.

Por la noche, el termómetro marcará una temperatura de 13ºC. Entre las 03:00 y las 06:00 horas del miércoles podría registrar 9ºC, por lo que se espera un amanecer frío.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar