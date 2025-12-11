Doble Asesinato en Lindavista, CDMX: Investigan Si Borraron Videos de Cámaras de Seguridad

Autoridades investigan si los videos de las cámaras de seguridad del domicilio donde fueron privados de la vida el abogado José Luis Rodríguez, de 74 años, y su pareja, María Elena Franco, de 55, fueron borrados de manera intencional.

Cuando agentes de la Policía de Investigación intentaron obtener las grabaciones de las cámaras del inmueble, ubicado en Pernambuco 655, colonia Lindavista, en Gustavo A. Madero, se percataron de que habían sido eliminadas.

Sin embargo, las cámaras de seguridad de un domicilio cercano captaron a un hombre, vestido de negro y con gorra, quien, según la Policía Investigación, sería quien ingresó al domicilio a disparar contra la pareja y luego escapó.

Se confirmó que el responsable del crimen utilizó un arma con silenciador, pues, a pesar de que disparó en varias ocasiones contra la pareja, ningún vecino escuchó detonaciones; únicamente el ruido del vidrio que se rompió cuando, al parecer, el abogado cayó tras ser lesionado.

Agresor, ¿conocido de las víctimas?

Las autoridades investigan además la posibilidad de que el agresor fuera conocido de las víctimas, ya que la mujer le permitió el acceso al domicilio.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó de la detención de dos personas: un hombre, de 39 años, y una mujer, de 36 años, quienes viajaban en el vehículo color gris en el que posiblemente se retiró el agresor.

La detención se realizó en la colonia Bosques de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

Según la policía, los detenidos tenían en su poder 29 bolsitas con marihuana y 10 más con las características de la cocaína, por lo que fueron presentados al ministerio público.

Fuentes de la Policía de Investigación señalaron que también verifican si el abogado aún tenía actividad profesional, pues aparentemente enfrentaba una enfermedad.

